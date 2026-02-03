Cote d'Ivoire: Bouaké/Autosuffisance en riz - La Gambie veut renforcer le partenariat avec AfricaRice

Dr Boubacar Monneh, ministre de l'Agriculture de la Gambie, a effectué une visite sur la station d'AfricaRice de M'Bé, à Bouaké.

Dr Sabally Demba, ministre de l'Agriculture de la Gambie, a effectué, du 28 au 29 janvier, une visite de travail sur la station d'AfricaRice de M'Bé, située à une trentaine de kilomètres de Bouaké, sur l'axe qui mène à Katiola.

Justifiant cette visite de travail, Dr Sabally Demba a affirmé qu'elle vise à renforcer la collaboration avec AfricaRice, dans le but que son pays puisse atteindre l'autosuffisance en riz. Raison pour laquelle « le Président de la République et le gouvernement nous ont mis en mission ».

Pour le ministre de l'Agriculture de la Gambie et sa délégation, ils sont venus voir ce qui se pratique de meilleur sur cette station de recherche dont la réputation en matière de développement rizicole n'est plus à démonter. « Nous détenons une telle richesse, dont les chercheurs ont une somme d'expérience en matière de développement de la riziculture, et qu'on ne puisse pas en profiter pour le bien de nos populations », a-t-il indiqué.

Durant deux jours de visite, Dr Boubacar Manneh, directeur général de cette station de recherche principale d'AfricaRice et ses collaborateurs ont partagé avec leur illustre hôte, le programme régional de développement de chaînes de valeur du riz résilientes en Afrique de l'Ouest (Reward), qui est une initiative phare financée par la Banque africaine de développement (Bad).

Il vise à transformer les chaînes de valeur riz dans 13 ou 14 pays de la Cedeao, dont la Gambie. « A travers une approche intégrée reliant l'adaptation climatique aux exploitations agricoles aux grains de productivité régionaux, au commerce et aux marchés, Reward s'attaque aux contraintes structurelles du secteur rizicole ouest-africain », a-t-il précisé.

Le séjour du ministre gambien de l'Agriculture en Côte d'Ivoire a été marqué par des visites de terrain. Notamment des laboratoires de biotechnologie, de sols, d'agronomie, de qualité des grains et technologies, ainsi que le laboratoire phytosanitaire et certains champs de riz.

Dr Boubacar Manneh a présenté à son hôte les activités de recherche et d'innovation en cours sur la station dans le domaine de la science et du développement agricole, en vue de consolider l'engagement des deux institutions, dans la promotion des initiatives nationales et régionales, en matière d'autosuffisance en riz et de sécurité alimentaire par le biais de projets rizicoles financés par des donateurs et mis en oeuvre en Gambie.

Pour Dr Boubacar Manneh, il n'y a pas de raison que la Gambie, qui fait partie des pays fondateurs de l'institution sous-régionale, qu'il a l'honneur de diriger, ne puisse pas bénéficier de son assistance pour lui permettre d'atteindre, d'ici à l'horizon 2023, l'autosuffisance en riz.

Rappelons qu'AfriacaRice est une association intergouvernementale panafricaine regroupant 28 pays membres.