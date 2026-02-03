Cote d'Ivoire: Nuit de l'unité 2026 - La diaspora ivoirienne célèbre la fraternité et l'engagement social

À l'approche de la 5e édition de la Nuit de l'unité de la diaspora ivoirienne, prévue le samedi 4 juillet 2026, le président du Collectif des associations de la diaspora ivoirienne, S'UNIR POUR LA CÔTE D'IVOIRE, Diarrassouba Moussa, réaffirme son engagement en faveur de la cohésion sociale et du vivre-ensemble entre les Ivoiriens vivant à l'étranger.

Créé il y a six ans, "S'UNIR POUR LA CÔTE D'IVOIRE" regroupe des associations issues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire et oeuvre à renforcer la fraternité au sein de la diaspora à travers des activités socio-culturelles et sportives.

L'événement phare de cette année est un dîner-gala, conçu comme un espace de communion où se retrouvent, sans distinction politique, ethnique ou religieuse, des Ivoiriens de divers horizons.

Selon Diarrassouba Moussa, cette initiative contribue à faire tomber progressivement les barrières qui, pendant longtemps, ont freiné les échanges au sein de la diaspora. La présence d'artistes issus de différentes régions et générations favorise le rapprochement des communautés et renforce le sentiment d'appartenance nationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà de son aspect festif, la Nuit de l'unité revêt un important caractère social. Les fonds mobilisés servent notamment à la réhabilitation d'écoles primaires en Côte d'Ivoire, tandis qu'un hommage est rendu chaque année à des artistes ivoiriens emblématiques ayant marqué l'histoire musicale du pays.

Très attaché à la transmission des valeurs culturelles, le président du Collectif souligne l'importance de maintenir le lien entre les jeunes générations nées à l'étranger et leurs racines ivoiriennes. Il se félicite par ailleurs du soutien constant des institutions ivoiriennes, notamment le ministère de la Culture, l'Ambassade et le Consulat de Côte d'Ivoire en France, ainsi que de parrains engagés.

Fort du succès croissant des éditions précédentes, Diarrassouba Moussa invite l'ensemble de la diaspora et les partenaires potentiels à s'associer à cet événement qu'il souhaite porteur d'un héritage durable d'unité et de fraternité.