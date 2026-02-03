Sénégal: Agenda de transformation numérique - 2026, le temps de réalisation des projets

Après les réformes de 2025 dans le secteur des télécommunications et du numérique, le ministère de tutelle s'engage dans la réalisation des projets phares dans l'exercice 2026, afin de porter l'Agenda de transformation numérique. C'est l'objectif du séminaire institutionnel, clôturé hier à Saly, en partenariat avec la Coopération allemande (Giz).

Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a présidé, hier, la cérémonie de clôture du séminaire stratégique consacré à la définition des nouvelles orientations de son département. Cette rencontre de trois jours (du 31 janvier au 2 février) a réuni les différentes structures publiques autour des enjeux liés au numérique, à la communication et au secteur postal.

Il s'agit de définir une nouvelle orientation fondée sur une approche inclusive pour mieux aligner les actions du ministère avec les orientations du chef de l'État déclinées dans la vision « Sénégal 2050 ». Le ministre Alioune Sall et ses collaborateurs veulent mettre l'accent sur l'efficacité pour porter les projets phares inscrits dans l'agenda numérique 2025-2035.

Ainsi, la priorité est accordée à la mise en œuvre des réformes introduites en 2025 comme le New Deal technologique, la réforme du secteur des médias, la relance de La Poste, le nouveau Code de la publicité, l'adoption de la loi sur la sécurisation des données, entre autres. Cette dynamique portée par le département de la Communication, des Télécommunications et du Numérique constitue un portefeuille de projets à forts enjeux technologiques, financiers et institutionnels.

« L'idée, c'était de réunir toutes les parties prenantes et de travailler en synergie pour identifier l'ensemble des grands projets à forts impacts pour les populations. Ensuite, il fallait prioriser afin de pouvoir créer une feuille de route avec des échéances et des responsabilités portées par les directeurs généraux des secteurs concernés », a expliqué M. Sall.

Cet exercice de planification et de pilotage a permis aux participants de décliner une batterie de projets à réaliser pour l'exercice 2026. Cette approche qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du budget-programme vise également à réduire les délais et à faciliter l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. Dans une perspective de se positionner en vitrine de la dynamique de souveraineté nationale. Et cela va passer par l'adoption de feuilles de route réalistes, finançables et exécutables.

« Chaque projet devra avoir un responsable clairement identifié, des indicateurs précis, des délais respectés et des comptes à rendre. La « Delivery Unit » jouera pleinement son rôle. Le reporting sera régulier. Les écarts seront corrigés. Les performances seront valorisées », a rassuré le chef du département de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.