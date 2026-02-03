Sénégal: Mbour - Un littoral en péril, une ville vulnérable

Mbour se trouve en première ligne face aux effets du changement climatique. L'érosion côtière grignote le rivage, menace les habitations, fragilise les activités de pêche. Le quartier Golfe et d'autres zones littorales vivent sous la pression constante de l'avancée de la mer. À ces menaces, s'ajoutent l'insalubrité, la pollution marine, la gestion déficiente des déchets.

La mer qui a donné naissance à Mbour est devenue un facteur de vulnérabilité. La réponse publique demeure timide, fragmentée, et largement réactive plutôt que préventive. Le centenaire pose alors une question essentielle. Peut-on célébrer cent ans d'existence sans affronter frontalement la question de la survie écologique de la ville ?

Jeunesse, mémoire et avenir urbain

La jeunesse mbouroise grandit dans une ville sous tension. Accès limité à l'emploi, formation professionnelle insuffisante, rareté des espaces culturels et précarité des loisirs réduisent l'horizon social. Pourtant, cette jeunesse porte une énergie créative, des initiatives associatives, des formes nouvelles d'engagement citoyen. Elle est à la fois le révélateur des blocages actuels et la promesse d'un renouveau possible.

Le centenaire doit parler à elle. Non comme un récit figé et nostalgique, mais comme une histoire vivante à prolonger. Documenter la mémoire urbaine, valoriser les figures locales, créer des espaces de dialogue intergénérationnel constituent autant de leviers pour reconnecter les jeunes à une identité urbaine qui ne soit ni folklorisée ni instrumentalisée.

Commémorer ou refonder ?

Le risque du centenaire réside dans une mise en scène creuse faites de cérémonies, de discours officiels, et de festivités sans lendemain. Or, une commémoration n'a de sens que si elle ouvre un chantier. Chantiers de la mémoire, de la gouvernance, de l'écologie urbaine, de l'inclusion sociale. Mbour n'a pas besoin d'un simple anniversaire. Elle a besoin d'un projet de ville.

Refonder, implique de regarder les échecs en face, de penser une planification urbaine inclusive, de protéger le littoral, de soutenir l'économie populaire, d'investir dans la formation des jeunes, et de reconnaître le rôle central des femmes dans l'économie locale. C'est surtout replacer les habitants au coeur des décisions qui engagent leur avenir.

Cent ans après, le choix d'une ville

Mbour ne peut plus différer les choix qui engagent sa survie urbaine. Soit le centenaire servira de miroir flatteur, reflétant un passé idéalisé. Soit il deviendra un miroir critique, révélant les fractures pour mieux les réparer. La ville de la Petite Côte mérite mieux qu'une fête sans mémoire. Elle mérite un horizon partagé.

Cent ans après sa naissance, Mbour est sommée de choisir. Commémorer pour oublier, ou commémorer pour refonder. L'histoire jugera. Mais les habitants, eux, vivent déjà l'urgence.