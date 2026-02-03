Sénégal: Mercato - Bouna Sarr se relance à Metz, Moussa Ndiaye file à Schalke, Seyni Dieng bloqué

Le mercato hivernal clôturé hier, lundi 2 février à 20h en Europe a ouvert de nouveaux horizons aux Lions établis en En Europe. Outre le retour à Londres du champion d'Afrique Mamadou Sarr, le mercato a été actif pour les internationaux sénégalais.

Après Mamadou Sarr qui a rejoint Chelsea hier, lundi, la voie du transfert s'est ouvert pour son compatriote Moussa Ndiaye. Au cours des dernières heures du mercato, le défenseur international sénégalais a quitté son club d'Anderlecht pour Schalke 04. L'arrière-gauche sénégalais de 23 ans est arrivé en Allemagne pour passer sa visite médicale avec le club allemand, leader actuel de la Bundesliga 2. Si tout se passe comme prévu, l'ancien joueur du Barça, d'Atlètic devrait prochainement rejoindre les rangs du club allemand. Le défenseur international sénégalais sera prêté. C'est un transfert qui doit permettre au joueur formé l'Académie ASPIRE de se relancer, lui qui a eu du mal à enchaîner en Belgique.

Champion d'Afrique avec les Lions à la CAN 2021, le défenseur Bouna Sarr a de son côté effectué son grand retour au FC Metz. Libre depuis la fin de son contrat en juin 2024 au Bayern Munich, le latéral droit polyvalent s'est officiellement engagé en faveur de son club formateur jusqu'au terme de la saison 2025-2026. Un retour aux sources sur lequel s'est exprimé le champion d'Afrique 2021.

« Je suis très heureux de revenir à la maison, là où j'ai été formé et où j'ai effectué mes premiers pas en tant que professionnel. Je suis fier de revenir à Saint-Symphorien où j'ai hâte de retrouver les supporters du club. J'ai qu'une envie : aller chercher ce maintien pour ce club qui mérite de se pérenniser en Ligue 1 et je compte bien tout faire pour réussir à atteindre cet objectif », a déclaré sur le site du Club à la Croix de Lorraine le joueur aujourd'hui âgé de 34 ans. Absent des pelouses depuis décembre 2024 et annoncé à la fermeture du mercato à Feyenoord Rotterdam, Seyni Dieng n'ira pas au Pays Bas.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les rumeurs de tous bords annonçaient, encore ce lundi matin, des discussions très avancées, pour recruter le gardien de but international sénégalais. Mais selon BBC Sport, les négociations auraient finalement capoté entre le joueur de Middlesbrough, le club anglais et son homologue néerlandais. Un gros coup dur pour le champion d'Afrique 2021, qui n'a plus joué en match officiel depuis décembre 2024 et qui comptait sur ce départ pour se relancer afin de se redonner des chances de disputer le Mondial 2026. La même source indique tout de même que, malgré le peu de temps restant d'ici la fin du mercato hivernal, il est toujours possible qu'il quitte Middlesbrough.