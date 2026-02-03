Tunisie: Partenariat public-privé - Lancement de la première plateforme numérique pour le calcul des frais d'entreposage des marchandises dans les ports tunisiens

3 Février 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Dans le cadre des efforts déployés afin d'assurer la modernisation et la digitalisation des services portuaires et logistiques, la Tunisie a lancé la première plateforme numérique dédiée au calcul des frais d'entreposage des marchandises dans les ports tunisiens via le site web : www.elbort.tn

Le Président du groupement professionnel du Transport et de la Logistique relevant de la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie "CONNECT", Malek Aloui, a indiqué, mardi, dans une déclaration à l'agence TAP que la création de cette plateforme est le fruit d'une coopération entre "CONNECT" et la Société Tunisienne d'acconage et de Manutention (STAM). Cette initiative vise à faciliter et simplifier les procédures pour les opérateurs économiques afin qu'ils connaissent les coûts réels d'entreposage de leurs marchandises dans le port de manière instantanée et à distance.

Aloui a également affirmé que ce site connaîtra un développement continu en partenariat avec toutes les parties prenantes des secteurs du transport et de la logistique pour devenir une plateforme intégrée permettant aux acteurs économiques et aux investisseurs d'accéder à l'information de manière simple et efficace. L'Objectif est de contribuer à gagner du temps et à réduire les coûts supplémentaires liés à l'absence d'informations en temps réel, a-t-il souligné.

