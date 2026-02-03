Soudan: Al-Burhan annonce l'ouverture de la route vers Kadugli et la levée du siège de la ville

3 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a annoncé l'ouverture de la route vers Kadugli, capitale de l'État du Sud Kordofan , et la levée du siège imposé à la ville.

Dans une brève déclaration des studios de la Télévision nationale soudanaise à Omdurman, Al-Burhan a déclaré « Nous félicitons le peuple soudanais pour l'ouverture de la route vers Kadugli et nos concitoyens de Kadugli pour l'arrivée des forces armées soudanaises.» Le commandant en chef a affirmé que les forces armées soudanaises sont prêtes à intervenir partout au Soudan.

