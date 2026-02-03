Soudan: Al-Burhan annonce l'ouverture de la route vers Kadugli et la levée du siège de la ville

Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a annoncé l'ouverture de la route vers Kadugli, capitale de l'État du Sud Kordofan , et la levée du siège imposé à la ville.

Dans une brève déclaration des studios de la Télévision nationale soudanaise à Omdurman, Al-Burhan a déclaré « Nous félicitons le peuple soudanais pour l'ouverture de la route vers Kadugli et nos concitoyens de Kadugli pour l'arrivée des forces armées soudanaises.» Le commandant en chef a affirmé que les forces armées soudanaises sont prêtes à intervenir partout au Soudan.