Burkina Faso: GRAND PRIX CYCLISTE RTB - Une délégation de la Nationale du son et de l'image reçue par le Moogho Naaba

Une délégation de la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), conduite par son Directeur général, M. Atéridar Galip Somé, a été reçue ce 03 février 2026 en visite de courtoisie par Sa Majesté le Moogho Naaba Baongo, au palais royal de Mogho.

Cette audience marque le lancement officiel des préparatifs de la deuxième édition du Grand Prix Cycliste RTB, prévue pour le 15 février 2026. À l'image de la première édition, cette démarche protocolaire s'inscrit dans une tradition visant à associer les valeurs ancestrales à un événement sportif moderne.

La délégation a présenté les grandes lignes de la compétition et sollicité le soutien, les conseils et la bénédiction du Souverain pour assurer le succès et l'impact fédérateur de l'événement. Sa Majesté a salué l'initiative, encouragé les organisateurs et accordé sa bénédiction. La RTB a réaffirmé son engagement de service public. Une conférence de presse est prévue le 5 février pour dévoiler les détails pratiques.