Burkina Faso: MCCAT - Cérémonie d'hommage aux retraités de 2024 et 2025

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a présidé le lundi 02 février 2026, la cérémonie d'hommage aux retraités 2024 et 2025 de son département ministériel.

Ce sont au total 88 personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite qui ont reçu les félicitations de l'autorité de tutelle, pour les bons et loyaux services rendus à la nation burkinabè tout au long de leur carrière professionnelle.

Par la voix de leur représentant, Valentin KAMBIRÉ, les retraités ont souhaité que leur retraite ne soit pas un <> mais plutôt l'opportunité d'une nouvelle vie tant dans la réalisation de leur projet personnel que dans l'accompagnement du ministère lors des grands événementiels.

« Quand soi-même on aspire à la retraite, il n'y a pas de raison qu'on n'anticipe pas en créant des conditions pour que ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui ne vivent pas des conditions peu enviables, puisque demain, nous aspirons à y être », a répondu le ministre à leurs doléances.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Ministre Pingdwendé a également rappelé les dispositions prises au niveau de l'Etat pour permettre aux serviteurs du peuple à la retraite de bénéficier du financement et de l'accompagnement de leur projet personnel.

Il a par ailleurs promis de les associer dans la mesure du possible aux activités majeures du ministère au regard de leur riche expérience.

C'est sur une note de satisfaction que les <> ont dit au revoir à leur ministère de tutelle dans l'assurance d'une nouvelle vie pleine de promesses et d'opportunités pour eux.