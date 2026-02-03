Congo-Brazzaville: Présidentielle du 15 mars - Franck Ngoma appelle Denis Sassou N'Guesso à faire acte de candidature

L'ancien secrétaire du parti d'opposition Les Souverainistes, Franck Ngoma, qui a annoncé la création de sa propre formation politique le Rassemblement africain (RA), a appelé le 31 janvier, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, à faire acte de candidature à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains.

Auteur d'une lettre ouverte adressée au président de la République, le 8 mai 2025, sur la création d'un Pacte national de développement, Franck Ngoma, a animé sa conférence de presse sur le thème « Nécessité d'un pacte pour le futur du Congo : « Bâtir l'avenir ensemble ».

Après avoir retracé l'histoire du pays, il a souligné la convergence de vues entre l'idée proposée dans sa lettre ouverte et les orientations du président de la République, contenues dans son livre "En toute transparence : 2021-2026, le bilan du quinquennat", évoquant la nécessité de poursuivre la marche, moyennant un Pacte pour le futur du Congo.

« Cette convergence de vues que nous observons aujourd'hui ne relève ni du hasard, ni de l'alignement circonstanciel. Elle relève de quelque chose de plus profond : l'expression d'une conscience nationale qui se pense elle-même dans le temps long. Une nation n'existe véritablement que lorsqu'elle interroge avec lucidité son histoire pour la comprendre et ne plus la subir », a justifié l'ancien collaborateur de Dave Mafoula.

Réaffirmant sa pleine disponibilité à contribuer à cette oeuvre historique, avec responsabilité, loyauté républicaine et sens du service national, Frank Ngoma se dit avoir pris la mesure de l'urgence du temps.

« En conséquence de tout ce qui précède, et en pleine conscience du moment historique que traverse notre pays, nous faisons aujourd'hui un choix politique clair, public et assumé : celui d'apporter notre soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, afin qu'il poursuive l'oeuvre engagée et qu'il conduise le pays dans cette décisive de la construction de son avenir. Dans cette perspective, nous réaffirmons notre disponibilité totale à contribuer à la mise en oeuvre du Pacte pour le futur du Congo », a-t-il poursuivi.

Au nom de l'avenir du Congo et de la nécessité d'inscrire l'action publique dans le temps long, Franck Ngoma a appelé solennellement le président de la République à faire acte de candidature à la prochaine élection présidentielle pour conduire la nation congolaise vers la mise en oeuvre effective du pacte pour le futur du Congo et d'assurer, dans la continuité, la transition générationnelle.

Il a, par ailleurs, annoncé la création de son parti politique, le RA. D'après lui, la création du RA s'inscrit dans la logique de responsabilité et de vision. Loin d'être une démarche opportuniste, elle est, a-t-il expliqué, le prolongement logique d'une longue réflexion sur la nécessité de structurer politiquement et idéologiquement un projet à long terme pour le Congo et pour l'Afrique.

« Il se veut un instrument politique au service de la construction d'un Congo résolument moderne, un, solidaire et panafricain. Le Rassemblement africain entend promouvoir une politique qui combine équité sociale et performance économique, qui intègre la jeunesse et les femmes comme moteurs du changement...Mais, pour l'heure, nos énergies seront entièrement concentrées sur le soutien à la réélection du président de la République, si d'aventure il fait acte de candidature, tel que nous le lui appelons de tous nos voeux », a conclu Franck Ngoma.