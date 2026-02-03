Congo-Brazzaville: Volleyball - Les championnats de Brazzaville annoncés pour le 21mars

3 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La Ligue de Brazzaville de volleyball a décidé de lancer ses championnats départementaux le 21mars.

La décision a été prise au cours de la réunion de prise de contact tenue le 31 janvier devenue une tradition à la ligue avant le lancement de ses compétitions. Pendant ce moment d'échanges, la ligue a présenté aux clubs son chronogramme de travail avec pour objectif de recadrer certaines choses. Le but étant d'améliorer ce qui n'avait pas marché hier. Pour que les lignes bougent dans le bon sens de l'organisation, la ligue a pris une autre attitude. " La ligue ne doit pas imposer mais plutôt être à l'écoute", a expliqué Blaise Ngamba, président par intérim.

Dans cet élan de dialogue, le programme d'activités a été adopté. « Nous allons lancer nos championnats départementaux le 21mars. Avant il y a des formalités à remplir. Nous avons déjà ventilé les fiches de qualification, nous aurons des descentes pour nous rendre à l'évidence si les clubs s'entraînent normalement. Après, nous aurons la réunion technique au cours de laquelle chaque club présente ses catégories qui vont prendre part à nos compétitions », a t-il indiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la recherche de l'excellence, les participants ont validé l'option de beaucoup faire jouer les catégories juniors et seniors. Plus de matches dans les jambes leur permettront de mieux préparer la Coupe d'Afrique des nations prévue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, à la quelle le Congo y prendra part. « La ligue doit donner le ton pour accomplir sa mission », a-t-il rappelé

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.