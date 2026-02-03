Congo-Brazzaville: Transferts - Makosso à Oxford, Gnali à Qarabag, Mboula en Chine

Les transferts des Congolais de la diaspora congolais en Europe ont animé la fin du marché d'hiver.

En Angleterre, Christ Makosso passe de League One au Championship : en manque de jeu à Luton Town, le défenseur international congolais est prêté jusqu'à la fin de la saison à Oxford United.

Arrivé à Luton en janvier 2025, le natif de Brazzaville a gagné sa place au sein des Hatters, qui luttaient alors pour leur maintien en Championship. Si Luton a manqué de peu son objectif, Makosso termine avec un bilan de 13 matches, dont 12 comme titulaire, 959 minutes de jeu et 1 passe décisive.

A l'étage inférieur, Makosso débute comme titulaire (9 titularisations, 1 entrée en jeu, deux sur le banc), mais perd sa place après la 14e journée : 1 seule apparition, 7 matches sur le banc, 8 en tribune).

A Oxford, Makosso va à nouveau lutter pour le maintien : les Us sont 23e et avant-derniers avec 5 longueurs de retard sur le premier non-relégable, à 16 matches de la fin de la saison régulière.

Pour Jérémie Gnali, le dépaysement sera plus important : le latéral gauche quitte Chypre et son climat méditerranéen pour l'Azerbaïdjan.

Malgré une première saison plutôt réussie (14 matches et 2 passes décisives en championnat, 11 matches et 3 passes en coupes d'Europe), le gaucher de 23 ans quitte l'AK Larnaka pour rejoindre le FK Qarabag, deuxième du championnat.

Après les éliminatoires de la Ligue Europa (6 matches, 3 assistances) et la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence (5 matches), le Franco-Congolais pourrait désormais découvrir la Ligue des champions puisque son nouveau club affrontera Newcastle en barrages de la C1.

Gnali est lié jusqu'en juin 2023 avec l'ancien club de Dzon Delarge (2018-2019).

Sans club depuis la relégation administrative de l'AC Ajaccio de L2 en R2 (7e division), Jesah Ayessa va finir la saison en Ouzbékistan. Le défenseur de 26 ans évoluera avec le Dinamo Samarkand. « On vise la 3e place », explique le natif de Paris qui se prépare individuellement avant de rejoindre ses nouveaux co-équipiers prochainement.

Le championnat ouzbek débutera le 27 février.

Jordi Mboula quitte l'Europe pour l'Asie et le championnat chinois. L'ailier hispano-congolais rallie le Henan FC, 10e de Chinese Super League.

L'ancien Barcelonais était en situation d'échec au Cultural Leonesa, promu en LaLiga2 : 12 matches, donc 5 comme titulaire, et 1 passe décisive.

A 26 ans, Mboula a déjà connu neuf clubs professionnels (Monaco, Cercle Bruges, Huesca, Estoril, Majorque, Santander, Hellas Vérone, Gil Vicente et Leonesa) dans cinq pays différents (France, Belgique, Espagne, Portugal et Italie). Sans jamais s'imposer nulle part.