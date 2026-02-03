Afrique de l'Ouest: Serigne Guèye Diop appelle à la mobilisation des partenaires pour soutenir les projets structurants

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a appelé mardi les acteurs économiques et gouvernements partenaires à se mobiliser davantage pour soutenir les projets structurants du Sénégal et des autres pays en Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal, dont l'ambition est d'être à la fois un hub industriel régional, a multiplié par six le budget de son ministère en charge de l'industrie, le portant à 350 milliards de FCFA pour montrer sa marche vers l'industrialisation, a-t-il soutenu. S'exprimant à la cérémonie de lancement officiel du Salma Dialogue Business Forum, à Dakar, il a invité également les jeunes, les entrepreneurs et les femmes à prendre pleinement part à cette dynamique, estimant que leurs initiatives et leurs créations seront déterminantes pour notre régime collectif.

Dans l'intention de permettre aux entreprises tunisiennes de comprendre d'abord l'environnement des affaires au Sénégal, et de venir investir ensuite y Sénégal, Serigne Guèye Diop a présenté les grandes orientations des politiques industrielles et commerciales du Sénégal portées par "six priorités". "Notre ambition au Sénégal, a-t-il déclaré, c'est de faire de l'industrie un moteur de développement à l'image de la Tunisie, pour créer des emplois décents, mais surtout pour engager ce qu'on appelle la diversification économique, tout en inscrivant notre action dans une logique durable et solidaire avec nos partenaires régionaux et internationaux".

Selon Serigne Guèye Diop, le succès de ces orientations repose d'abord sur un partenariat solide entre l'État et le secteur privé, la société civile, les partenaires nationaux et internationaux. Il a félicité, dans ce sens, "le Salman Dialogue" qui, "par sa vocation de coopération Sud-Sud et triangulaire entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine, constitue une plateforme exemplaire co-construite de projets, co-investissement, transfert de technologie, programme de formation conjointe, chaîne de valeur d'approvisionnement régional".

Le secrétaire d'Etat tunisien chargé de la transition énergétique, Wael Chouchane, s'est réjoui de la tenue de ce forum dont il attend des partenariats concrets. "Le ministre Serigne Guèye Diop et moi-même avons émis le souhait que ce forum soit un forum pragmatique où des partenariats concrets se mettent en place entre le secteur privé tunisien et le secteur privé sénégalais", a-t-il dit, soulignant que cette rencontre "offre un cadre pertinent pour identifier des complémentarités, structurer des projets communs et favoriser des investissements croisés".

Parmi les secteurs porteurs de cette coopération, l'industrie automobile et la mobilité durable occupent une place centrale, a-t-il relevé, soutenant que "la Tunisie a progressivement construit un écosystème industriel solide dans ce domaine fondé sur la montée en garde, la qualité, la formation et l'intégration locale".

Cette trajectoire repose sur "une méthode, une gouvernance claire, un dialogue constant avec le secteur privé, une capacité à anticiper les mutations industrielles", a-t-il précisé, notant que "le Sénégal, par son dynamisme économique, la clarté de sa vision de développement et par son rôle de porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest, constitue à cet égard un partenaire naturel".