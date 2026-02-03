Maroc: Poursuite des interventions pour l'évacuation et l'hébergement des personnes affectées par la montée des eaux de l'oued Loukkos

Les opérations de terrain se poursuivent pour l'évacuation et l'hébergement des personnes affectées par la montée des eaux de l'oued Loukkos et l'inondation de plusieurs quartiers de la ville de Ksar El Kébir, suite aux précipitations exceptionnelles enregistrées dans le nord du Royaume au cours des dernières semaines.

La commission provinciale de veille coordonne les interventions de terrain des différentes équipes militaires et civiles de secours et de sauvetage, déployées en plusieurs points et axes de la ville, afin de porter assistance aux citoyens résidant dans les quartiers touchés.

A la faveur de l'arrêt des pluies et du reflux partiel des eaux de l'oued Loukkos samedi et dimanche, de nombreuses familles ont profité de cette amélioration temporaire des conditions climatiques pour programmer leur déplacement vers des zones sûres. De leur côté, les autorités publiques poursuivent, sans relâche, leurs efforts pour venir en aide aux citoyens et aux habitants des zones menacées par les inondations.

Dans ce sens, la Direction générale de la météorologie (DGM) a émis, dimanche, un bulletin d'alerte actualisé, mettant en garde contre de fortes pluies accompagnées d'averses orageuses, prévues à partir de lundi jusqu'à la mi-journée de mardi, avec des cumuls compris entre 50 et 80 mm dans plusieurs provinces relevant du bassin hydraulique du Loukkos, notamment Ouezzane, Chefchaouen et Larache, ce qui pourrait entraîner une nouvelle hausse du niveau des eaux de l'oued.

En prévision de ces fortes précipitations, la MAP a constaté sur place des actions de sensibilisation menées par les autorités publiques, incluant autorités locales, forces auxiliaires et services de sûreté, ainsi que la mise en place de mesures pratiques visant l'accompagnement et l'orientation des habitants des quartiers exposés au risque d'inondation, en les exhortant à interagir positivement avec les dispositifs adoptés, notamment l'évacuation des zones à risque et la prise en compte des bulletins météorologiques d'alerte.

Par ailleurs, les Forces Armées Royales, en coordination avec les autorités locales, ont mis en place plusieurs centres d'hébergement au profit des personnes sinistrées, dont deux au stade Abdeslam Laghrissi, dans le quartier Nahda, et au stade Karim El Ahmadi, dans le quartier Essalam, capables d'accueillir des centaines de familles dans de bonnes conditions.

La mise en place de ces centres d'hébergement intervient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'État-Major général des Forces Armées Royales. Plusieurs unités spécialisées dans les opérations de secours, d'assistance, de soutien logistique et d'intervention médicale ont également été mobilisées dans ce sens, afin d'apporter assistance et soutien aux populations sinistrées.

Des tentes étanches ont ainsi été installées et équipées au niveau de ces centres pour accueillir les familles contraintes de quitter leurs habitations envahies par les eaux, avec la mise à disposition des services de base nécessaires dans le cadre de cette situation exceptionnelle que traverse la ville de Ksar El Kébir.

Les volontaires du Croissant-Rouge marocain n'ont, pour leur part, ménagé aucun effort pour prêter assistance durant cette période, en assurant des services de secours et un accompagnement paramédical au profit des personnes âgées et des femmes, tout en mettant en place des unités de premiers secours pour intervenir en cas de nécessité.