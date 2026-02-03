Maroc: L'OFI lance un programme national pour renforcer la participation politique des femmes

L'Organisation des femmes ittihadies (OFI) a lancé un programme national ambitieux visant à renforcer la participation politique des femmes et à consolider leur présence dans les centres de décision.

Ce projet, intitulé «La participation politique des femmes: de la représentativité à la prise de décision», est mis en oeuvre en partenariat avec le Fonds de soutien à la promotion de la représentativité des femmes relevant du ministère de l'Intérieur. Les activités du programme ont débuté le 30 janvier dernier et se poursuivront jusqu'au 18 février courant dans plusieurs villes du Royaume.

Ce programme s'inscrit dans une dynamique nationale marquée par la nécessité de dépasser la simple représentativité numérique des femmes pour se diriger vers une autonomisation réelle et effective. Il repose sur une approche intégrée combinant formation théorique et mise en pratique, afin de doter les participantes des outils indispensables à une participation politique éclairée et efficace.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les rencontres portent sur plusieurs axes structurants, notamment une introduction aux mécanismes d'élaboration et de suivi des plans d'action des collectivités territoriales, la construction du projet politique féminin et l'élaboration des programmes électoraux conformément aux principes constitutionnels. Le programme prévoit également des exercices de simulation des travaux des conseils des collectivités territoriales, dans le respect des lois organiques qui encadrent leur fonctionnement.

Dans une déclaration à cette occasion, Hanane Rihab, secrétaire nationale de l'OFI, a souligné que ce projet «s'inscrit dans un contexte national qui exige le passage d'une logique de représentativité quantitative à un véritable renforcement des capacités des femmes à influencer et à participer à la prise de décision». Elle a ajouté que «le défi majeur aujourd'hui réside dans la formation de compétences féminines capables de plaider, de gérer et de s'engager de manière responsable et consciente dans la vie politique et institutionnelle».

Selon elle, le programme mise sur une formation qualitative et intégrée, reliant la connaissance juridique et institutionnelle à la pratique de terrain, tout en tenant compte des spécificités territoriales et de la diversité des profils féminins ciblés. Elle a estimé que l'autonomisation politique des femmes constitue un levier fondamental pour le renforcement de la démocratie et la réalisation du développement et de la justice sociale.

Outre ces volets, le programme aborde des thématiques liées à la mobilisation et à la communication institutionnelle, aux techniques de prise de parole publique et à la défense des causes de la parité dans les médias. Il traite également du réseautage et de la représentation territoriale, de la construction d'alliances féminines au sein des conseils élus, ainsi que du leadership électoral féminin et des techniques de persuasion et de plaidoyer institutionnel. Une attention particulière est accordée à la participation législative à travers la simulation du processus d'élaboration des pétitions législatives.

A travers cette initiative, l'OFI réaffirme son engagement en faveur de la promotion des droits politiques des femmes et de leur contribution effective à l'élaboration des politiques publiques, en parfaite cohérence avec les dispositions constitutionnelles et les orientations nationales relatives à la parité et à la démocratie participative.