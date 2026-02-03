Ile Maurice: Bruno Dumazel, président de l'Alliance Française du pays n'est plus

3 Février 2026
L'Express (Port Louis)

L'Alliance Française de l'Île Maurice (AF) est en deuil après le décès de son président, Bruno Dumazel. Il quitte l'institution après plus de deux décennies d'engagement au service de la francophonie à Maurice.

À la tête de l'AF de 2000 à 2026, Bruno Dumazel a marqué durablement l'institution par son dévouement, sa rigueur et sa vision. Président bénévole, il s'est distingué par une écoute attentive, un sens aigu des responsabilités et un attachement profond à la promotion de la langue et de la culture françaises.

Il a consacré une grande partie de son temps et de son énergie à faire progresser la mission de l'Alliance Française de l'Île Maurice. Son héritage perdurera à travers les valeurs qu'il a transmises et l'œuvre accomplie au sein de l'institution. Bruno Dumazel était également grand maître de la Grande Loge de Maurice.

Les funérailles auront lieu le mercredi 4 février à 10h à l'église du Sacré-Cœur de Beau-Bassin, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Jean à Quatre-Bornes.

