Ile Maurice: Désaccord entre l'ex-CP Dip et le DPP sur un affidavit

3 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

L'ancien commissaire de police (CP), Anil Kumar Dip, et le Directeur des poursuites publiques (DPP) étaient hier devant la Cour suprême dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte sur le décès de Jacquelin Steve Juliette. La cheffe juge, Rehana Mungly-Gulbul, a assisté à un désaccord marqué autour d'un affidavit que le DPP entend produire au dossier.

La motion déposée par Anil Kumar Dip vise à contester sa convocation devant le tribunal de Pamplemousses dans cette enquête qui cherche à éclaircir les circonstances de la mort de Jacquelin Steve Juliette, survenue le 4 janvier 2023, après une opération menée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit. L'ancien CP, représenté par Me Ivan Collendavelloo et assisté de Me Saya Ragavoodoo, s'oppose à l'inclusion de l'affidavit, estimant que certains passages soulèvent des questions procédurales et reposent sur des éléments contestables.

La défense a annoncé son intention de déposer une motion incidente pour demander que ces extraits soient retirés, tandis que la Senior State Attorney, Me Rasmi Camiah a maintenu que l'affidavit initial et un second document de clarification doivent être pris en compte, contestant la démarche d'Anil Kumar Dip.

La Cour suprême a renvoyé l'affaire au 16 février. Dans l'intervalle, l'ancien CP n'est pas tenu de comparaître.

