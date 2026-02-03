Ile Maurice: Une opération maritime déjouée, trois suspects arrêtés, un policier dans le viseur

Une tentative présumée d'importation de cannabis par voie maritime a été déjouée, le vendredi 31 janvier, à plage de La Prairie, grâce à une opération coordonnée de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), appuyée par le Police Helicopter Squadron et la National Coast Guard. Bien que la cargaison de drogue n'ait pas été retrouvée, les autorités parlent d'un plan structuré avorté en haute mer, impliquant plusieurs suspects et possiblement d'autres protagonistes encore dans l'ombre, dont un policier.

Agissant sur la base de renseignements jugés fiables, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de trois individus soupçonnés d'être impliqués dans l'organisation logistique de l'opération. Il s'agit de Jean Berty David Kardaree, 35 ans, Muhammad Said Bin Yusuf Jeetun, alias Saheel, 27 ans, et Jean Rohan Noe Quinzinio Perle, 20 ans. Les arrestations ont eu lieu vers 17 h 45 alors que le dispositif semblait prêt pour une phase clé de récupération de la marchandise.

Lors de l'intervention, la police a sécurisé plusieurs éléments matériels considérés comme essentiels à l'enquête, notamment un van de 15 places, un 4x4 Toyota Hilux, quatre téléphones portables ainsi qu'une somme de Rs 33 200. Un hors-bord, soupçonné d'avoir servi ou devant servir à la récupération de la drogue en mer, a également été saisi. Le Scene of Crime Office et le *Forensic Science Officer *ont été mobilisés afin de préserver les preuves et de procéder aux premiers constats techniques.

Selon des informations concordantes, des empreintes digitales ont été relevées sur le hors-bord dès hier matin, une étape jugée déterminante pour établir d'éventuels liens avec d'autres suspects. L'ensemble des pièces à conviction - téléphones, véhicules, équipements maritimes et objets saisis - a été envoyé au Forensic Science Laboratory pour des analyses approfondies, notamment l'exploitation des données numériques et la traçabilité des moyens logistiques.

Un élément central intrigue toutefois les enquêteurs : aucune drogue n'a été retrouvée, ni sur les suspects ni dans les véhicules ni à proximité immédiate du littoral. Les autorités explorent plusieurs hypothèses. La première est que les suspects devaient récupérer la cargaison en haute mer dans le cadre d'une livraison par transbordement.

La seconde est que le bateau transportant le cannabis n'a pas eu le temps d'effectuer la livraison, le plan ayant été déjoué avant son aboutissement. Une troisième piste, non exclue, est celle d'une marchandise jetée à la mer au moment où l'opération policière s'est précisée.

Complicités internes

Les trois suspects ont été placés en détention dans différents centres : Jean Berty David Kardaree au Piton Detention Centre, Jean Rohan Noe Quinzinio Perle au poste de police de Chemin-Grenier et Muhammad Said Bin Yusuf Jeetun au poste de Bel-Ombre. Ils ont été interrogés hier matin sur ordre du surintendant de police Ghoora, dans le cadre d'une enquête qui reste ouverte et évolutive.

Selon nos informations, d'autres arrestations sont à prévoir, les enquêteurs de l'ADSU poursuivant activement les recoupements afin d'identifier d'éventuels complices, tant sur terre qu'en mer. Les investigations portent également sur la propriété réelle des véhicules et du hors-bord, ainsi que sur les communications échangées avant l'opération.

Plus sensible encore : des soupçons d'implication d'un policier dans cette affaire sont actuellement examinés. Cette piste, traitée avec prudence, pourrait donner une nouvelle dimension à ce dossier, laissant entrevoir l'existence de complicités internes.

Si l'importation de cannabis a échoué, les autorités estiment que cette opération pourrait n'être que la partie visible d'un réseau plus vaste, dont les ramifications restent à être pleinement mises au jour.