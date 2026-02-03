Ile Maurice: Une fourgonnette fauche mortellement une femme de 89 ans

3 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Un accident de la route fatal s'est produit dans la matinée de ce mardi 3 février à Circonstance, St-Pierre. Une femme âgée de 89 ans a perdu la vie après avoir été percutée par une fourgonnette alors qu'elle tentait de traverser la route. Le drame est survenu aux alentours de 10 heures.

Selon les premières informations disponibles, la piétonne se trouvait sur la chaussée lorsque le véhicule l'a heurtée. Des secours ont été alertés et se sont rapidement rendus sur les lieux, mais la victime n'a pas survécu à ses blessures.

Le corps a été transporté à la morgue. Une autopsie doit être pratiquée dans le courant de la journée afin de déterminer la cause exacte du décès et d'apporter des éléments supplémentaires à l'enquête.

Pour l'heure, les circonstances précises de l'accident ne sont pas encore établies. Les enquêteurs devront notamment déterminer comment la collision s'est produite et si d'autres facteurs ont pu contribuer à ce drame. La police a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

