Sénégal: Hygiène menstruelle - Le Réseau Siggil Jigéen mène son plaidoyer à la mairie de Pikine Guinaw-Rails sud

Pikine — La commune de Pikine Guinaw-Rails sud, dans la banlieue dakaroise, a abrité, mardi, une séance de plaidoyer pour une meilleure prise en charge, par les collectivités territoriales, de la gestion de l'hygiène menstruelle des jeunes filles en milieu scolaire.

La rencontre, initiée par le Réseau Siggil Jigéen, s'inscrit dans le cadre d'un plaidoyer de longue date de cette organisation et de ses partenaires. "Nous sommes venus faire un plaidoyer dans le cadre de ce programme en direction des maires [...] pour que les collectivités territoriales puissent assurer cette mission, surtout que la santé et l'éducation sont des compétences transférées", a expliqué Safiatou Diop Fall, présidente du Réseau Siggil Jigéen. Mme Fall intervenait à l'ouverture d'un atelier de plaidoyer sur la gestion de l'hygiène menstruelle à l'intention des élus territoriaux des départements de Dakar, Guédiawaye et Pikine.

De nombreux élus territoriaux, des acteurs communautaires et du système de l'éducation et de la santé ainsi que des représentants de partenaires de l'organisation ont pris part à cette rencontre d'une journée. La présidente du Réseau Siggil Jigéen a rappelé que les collectivités territoriales ont, elles aussi, pour mission d'œuvrer pour le bien-être des filles et leur réussite scolaire.

"Dans le cadre de la décentralisation, l'éducation est une compétence transférée en même temps que la santé. Il s'agit ici de l'éducation. Il s'agit de créer les conditions de réussite et d'épanouissement des jeunes filles pour nous permettre de former de futures leaders capables de diriger ce pays", a souligné Safiatou Diop Fall. Elle a assuré que le réseau Siggil Jigéen reste engagé dans sa mission d'amélioration et de sauvegarde du statut de la femme sénégalaise et africaine.

A cet effet, il déroule, depuis quatre ans, un programme sur l'hygiène menstruelle au niveau des écoles. Pape Diagne, premier adjoint au maire de Guinaw-Rails sud, a promis l'accompagnement de ladite municipalité pour aider les filles à réussir à l'école, en intervenant efficacement sur cette question d'hygiène menstruelle. Le Réseau Siggil Jigéen est un regroupement d'ONG travaillant dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des femmes au Sénégal.