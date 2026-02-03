Sénégal: Kaffrine - Une ONG se propose d'aider à la planification budgétaire de l'administration territoriale

Kaffrine — Le directeur des programmes de l'organisation non gouvernementale International Budget Partnership (IBP), Djibril Badiane, a annoncé, mardi, à Kaffrine (centre), l'organisation prochaine de sessions de formation des autorités administratives et du personnel des collectivités territoriales de cette région à la planification budgétaire et à la "sécurisation des fonds publics".

"Nous sommes à Kaffrine dans le cadre d'une tournée nationale, à la suite d'échanges avec le directeur général de l'administration territoriale qui, pour son plan stratégique de développement, souhaite améliorer les performances de ses services avec l'aide de partenaires comme nous", a expliqué M. Badiane. Il s'entretenait avec la presse locale, après avoir rendu visite au gouverneur de la région, Serigne Babacar Kane, et aux membres du conseil départemental de Kaffrine.

IBP, une organisation spécialisée dans l'inclusion budgétaire, fournit des services d'assistance à la maîtrise des budgets publics aux États, selon son directeur des programmes.

"Nous disposons de compétences solides en matière de renforcement des capacités des États et des services déconcentrés dans la gestion des finances publiques. Depuis 2020, le Sénégal est passé des budgets de moyens aux budgets-programmes. Cela implique le transfert de crédits aux chefs de service et aux directeurs, ce qui exige de leur part une bonne maîtrise des mécanismes de planification, d'exécution et d'évaluation des politiques publiques", a expliqué Djibril Badiane. Les sessions de formation d'International Budget Partnership permettront aux collectivités territoriales et aux services déconcentrés de l'État de faire une bonne planification budgétaire, a-t-il assuré.