Ile Maurice: Une jeune femme de 18 ans brise le silence

Une habitante du Sud âgée de 18 ans a récemment porté plainte pour des faits graves d'agressions sexuelles présumées remontant à plusieurs années. Elle a été admise à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose Belle en attendant un examen médical officiel. La plainte a été enregistrée dans la soirée du lundi 2 février 2026 au poste de police de Mahébourg.

Selon la victime, elle aurait fait la connaissance d'un homme en juillet 2021 dans une église de la région de Grand Port. Celui-ci lui aurait déclaré ses sentiments et ils auraient échangé plusieurs messages par téléphone.

La jeune femme affirme que le 23 juin 2022, alors qu'elle se trouvait seule à son domicile, l'homme se serait introduit dans sa chambre. Elle venait de prendre une douche et n'était vêtue que d'une serviette. À sa vue, il l'aurait poussée sur le lit et aurait eu un rapport sexuel avec elle sans son consentement. Elle dit avoir ressenti de la douleur et avoir saigné à la suite des faits.

Ce n'est qu'en novembre 2023 qu'elle aurait confié cet épisode à sa mère, sans toutefois entreprendre de démarches officielles à ce moment-là.

Plus récemment, un second incident aurait eu lieu le 19 janvier 2026, vers 3 heures du matin, alors qu'elle se trouvait au domicile d'une tante à Cité La Chaux, Mahébourg. Elle allègue qu'un cousin âgé de 17 ans aurait abusé d'elle sans son consentement. Elle affirme avoir informé sa mère le 2 février 2026, avant que la plainte ne soit formellement consignée.

La jeune femme a indiqué pouvoir montrer aux enquêteurs les lieux où les faits se seraient produits. Elle a également exprimé le souhait d'être soumise à un examen médical. Elle a depuis été admise en salle 2.1 à l'hôpital de Rose Belle, en attendant l'évaluation par un médecin légiste.

Une enquête est en cours et elle sera aussi examiné par un psychologue du ministère.