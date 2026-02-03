Ile Maurice: La veille de fortes pluies en vigueur jusqu'au mercredi 4 février à 16h

La station météorologique de Vacoas a émis un bulletin de veille de fortes pluies pour Maurice ce mardi 3 février à 16h30. L'avis de veille de fortes pluies restera en vigueur jusqu'au mercredi 4 février à 16h.

Avec ces prévisions, la force policière, la Special Mobile Force, les services d'incendie ainsi que les autres autorités concernées ont été placés en état d'alerte afin d'assurer la sécurité de la population. Le National Emergency Operations Command (NEOC) suit de près l'évolution de la situation.

Les autorités appellent le public à faire preuve de vigilance et à respecter strictement les consignes de sécurité. La population est également invitée à éviter les zones inondables, les routes submergées, les rivières, les cascades, les montagnes ainsi que toute autre zone à risque. Lors des orages, il est conseillé de s'éloigner des arbres et des structures élevées et de débrancher les appareils électriques afin de prévenir les accidents.

En cas de fortes pluies, les déplacements doivent être limités et il est préférable de rester à l'abri. Les habitants des zones exposées aux inondations ou aux glissements de terrain sont invités à prendre des mesures préventives, notamment en protégeant leur domicile à l'aide de sacs de sable ou de barrières anti-inondation, et à se tenir prêts à rejoindre un terrain plus élevé si la situation l'exige.