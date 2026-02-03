Afrique: Ransomware - Qu'est-ce que c'est et pourquoi cela vous concerne ?

analyse

Le ransomware ou rançongiciel est un type de logiciel malveillant qui rend les données, le système ou l'appareil de la victime inaccessibles. Il les verrouille et les crypte (en les rendant illisibles) jusqu'à ce qu'une rançon soit payée aux pirates.

Il s'agit de l'une des formes de cyberattaques les plus répandues et les plus destructrices qui touchent les organisations à travers le monde. Un rapport d'Interpol a identifié les ransomwares comme l'une des cybermenaces les plus répandues en Afrique en 2024. L'Afrique du Sud a signalé 12 281 détections et l'Égypte 17 849.

Malgré les efforts mondiaux pour le freiner, le ransomware continue de prospérer, alimenté par l'appât du gain rapide des cybercriminels à la recherche de gains financiers rapides. Dans son rapport du premier trimestre 2025, la société mondiale de cybersécurité Sophos a révélé que 71 % des organisations sud-africaines touchées par des ransomwares ont payé une rançon et récupéré leurs données. Mais le coût total d'une attaque par ransomware est difficile à quantifier. Il va au-delà du paiement de la rançon et inclut les pertes de revenus pendant la période d'indisponibilité du système et les dommages potentiels à la réputation.

Les cybercriminels choisissent souvent des organisations où une interruption de service peut avoir des répercussions importantes sur le public ou les opérations, ce qui augmente la pression pour payer la rançon. Les réseaux électriques, les systèmes de santé, les réseaux de transport et les systèmes financiers en sont des exemples. Lorsque les victimes refusent de payer la rançon, les malfaiteurs menacent souvent de divulguer des informations sensibles ou confidentielles.

L'une des raisons pour lesquelles les ransomwares sont devenus si répandus en Afrique est le retard du continent en matière de cybersécurité. De nombreuses organisations ne disposent pas de ressources dédiées à la cybersécurité, ni des compétences. Il leur manque aussi la sensibilisation, les outils et les infrastructures nécessaires pour se défendre contre les cyberattaques.

Dans cet environnement, les pirates informatiques peuvent opérer relativement facilement. Tous les chefs d'entreprise, en particulier ceux qui supervisent les technologies de l'information et de la communication (TIC) ou gèrent des données sensibles, devraient se poser une question cruciale. Notre organisation peut-elle survivre à une attaque par ransomware ?

Il ne s'agit pas seulement d'une question technique, mais aussi d'une question de gouvernance. Les membres des conseils d'administration et les équipes de direction sont de plus en plus responsables de la gestion des risques et de la cyber-résilience.

En tant que chercheur et expert en gouvernance des technologies de l'information et en cybersécurité, je constate que la région africaine est en train de devenir un foyer majeur pour les cyberattaques. Les organisations doivent être conscientes des risques et prendre des mesures pour les atténuer.

Les attaques par ransomware peuvent être extrêmement coûteuses, et une organisation peut avoir des difficultés à se remettre d'un incident, voire y succomber.

Les faiblesses qui augmentent le risque de ransomware

Le rapport 2025 de l'entreprise de télécommunications Verizon sur les violations de données a révélé que le nombre d'organisations touchées par des attaques par ransomware avait augmenté de 37 % par rapport à l'année précédente. Cela montre à quel point de nombreuses organisations sont mal préparées pour prévenir une attaque.

Un plan de continuité des activités détaille la manière dont une entreprise poursuit ses activités en cas de perturbation. Un plan de reprise après sinistre informatique fait partie du plan de continuité. Ces plans sont essentiels pour assurer la continuité des activités après l'attaque, car les entreprises touchées subissent souvent des temps d'arrêt prolongés, une perte d'accès aux systèmes et aux données, ainsi que de graves perturbations opérationnelles.

Les hackers professionnels vendent en fait des outils de ransomware, ce qui permet aux cybercriminels de lancer plus facilement et de manière plus rentable des attaques sans se soucier de leurs conséquences.

Les pirates peuvent infiltrer les systèmes de différentes manières :

contrôles de sécurité faibles, tels que des mots de passe ou des mécanismes d'authentification peu sûrs

réseaux non surveillés, où il n'existe pas de systèmes de détection d'intrusion capables de signaler toute activité réseau suspecte

erreur humaine, lorsque des employés cliquent par erreur sur des liens dans des e-mails qui contiennent des ransomwares.

Une surveillance insuffisante du réseau peut permettre aux pirates informatiques de rester indétectables suffisamment longtemps pour collecter des données sur les vulnérabilités et identifier les systèmes clés à cibler. Dans de nombreux cas, les employés introduisent à leur insu des logiciels malveillants, des liens ou des pièces jointes provenant d'e-mails de phishing. Le phishing est une attaque d'ingénierie sociale qui utilise diverses techniques de manipulation pour inciter un utilisateur à divulguer des informations sensibles, telles que ses coordonnées bancaires ou ses identifiants de connexion, ou pour le piéger en le poussant à cliquer sur des liens malveillants.

Payer la rançon

Les attaquants exigent généralement un paiement en bitcoins ou autres cryptomonnaies, car ces paiements sont très difficiles à tracer. Le paiement de la rançon n'offre aucune garantie de récupération complète des données ni de protection contre de futures attaques. Selon la société mondiale de cybersécurité Check Point, des groupes de ransomware notoires tels que Medusa ont popularisé les tactiques de double extorsion.

Ces groupes exigent un paiement et menacent de publier les données volées en ligne. Ils utilisent souvent les réseaux sociaux et le dark web (une partie d'Internet accessible uniquement à l'aide d'un logiciel spécial), ce qui leur permet de rester anonymes et introuvables. Leur objectif est d'humilier publiquement les victimes ou de divulguer des informations sensibles, afin de faire pression sur les organisations pour qu'elles se plient à leurs exigences.

Ces violations contribuent également aux escroqueries par hameçonnage, car les adresses e-mail et les identifiants exposés circulent sur Internet, ce qui entraîne davantage de violations de données. Des sites web tels que Have I Been Pwned peuvent vous aider à vérifier si votre adresse e-mail a été compromise lors d'une précédente violation de données.

Renforcer la résilience des organisations

Les organisations doivent renforcer leur cybersécurité de plusieurs manières.

Mettre en place des mesures techniques et administratives solides pour assurer la sécurité des données. Il s'agit notamment de contrôles d'accès efficaces, d'outils de surveillance du réseau et de sauvegardes régulières des systèmes et des données.

Utiliser des outils qui bloquent les attaques de logiciels malveillants à un stade précoce et émettent des alertes en cas d'activités suspectes. Cela inclut l'utilisation d'une protection solide des terminaux, garantissant que tout appareil connecté au réseau dispose de systèmes de détection d'intrusion qui aident à repérer les activités réseau inhabituelles.

Doter le personnel des connaissances et de la vigilance nécessaires pour détecter et prévenir les menaces potentielles.

Élaborer, documenter et communiquer un plan d'intervention clair en cas d'incident.

Faire appel à des experts externes en cybersécurité ou à des services de sécurité gérés lorsque l'organisation ne dispose pas des compétences ou des capacités nécessaires pour gérer seule la sécurité.

Élaborez, maintenez et testez régulièrement des plans de continuité des activités et de reprise après sinistre des TIC.

Souscrivez une cyberassurance pour couvrir les risques qui ne peuvent être totalement évités.

Les attaques par ransomware constituent une menace grave et croissante pour les particuliers et les organisations. Elles peuvent entraîner des pertes de données, des pertes financières, des perturbations opérationnelles et une atteinte à la réputation. Aucune mesure de sécurité ne peut garantir une protection totale contre de telles attaques. Mais les mesures décrites ici peuvent vous aider.