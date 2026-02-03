Ile Maurice: Grièvement blessé, Didier Anthony est actuellement hospitalisé

3 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le comédien mauricien Didier Anthony, membre de la troupe Komiko, a été grièvement blessé dans la nuit du lundi 2 février, lors d'une agression survenue dans la région de Saint-Pierre.

Selon les premières informations, l'artiste aurait été intercepté sous le soupçon de vol de métaux avant d'être violemment pris à partie. Les circonstances exactes de l'altercation restent à clarifier. Une plainte pour vol a été enregistrée au poste de police de Saint-Pierre, et une enquête est en cours afin de déterminer les faits et les responsabilités.

Gravement blessé, Didier Anthony a été transporté en urgence au Dr A. G. Jeetoo Hospital à Port-Louis, où il est actuellement placé sous surveillance médicale et également sous veille policière.

Il est à noter que la victime est un visage familier du public mauricien. À travers ses prestations avec Komiko, il a participé à de nombreux spectacles comiques et productions théâtrales, contribuant au rayonnement du théâtre populaire local.

Or, en 2016, le comédien avait déjà été interpellé pour possession de cannabis et de drogues synthétiques à la suite d'un accident de la route. L'affaire avait fait grand bruit dans les médias et entraîné une suspension temporaire de ses activités artistiques, avant son retour sur scène.

À ce stade, aucune déclaration officielle détaillée n'a été communiquée concernant son état de santé ou les circonstances exactes de l'agression. Les autorités poursuivent leurs investigations.

