Ile Maurice: La dette publique brute atteint Rs 660,5 milliards, soit près 89 % du PIB

La dette publique continue de s'alourdir. Selon les chiffres publiés par le ministère des Finances le vendredi 30 janvier, la dette du Budgetary Central Government s'élevait à Rs 598,8 milliards à fin décembre 2025, contre Rs 570,4 milliards six mois plus tôt. Elle représente désormais 80,5 % du produit intérieur brut (PIB), après avoir franchi le seuil des 81 % en septembre. Si le rythme de progression montre un léger ralentissement, la tendance demeure clairement à la hausse.

Dans le détail, c'est toujours la dette domestique qui structure l'endettement de l'État. En l'espace de six mois, elle est passée de Rs 473,2 milliards à Rs 499,9 milliards, soit plus des deux tiers de la richesse nationale.

Treasury Bonds, Treasury Notes, obligations à cinq et sept ans ainsi que d'autres titres à long terme constituent l'essentiel de cet endettement contracté sur le marché local. En pourcentage du PIB, la dette domestique a progressé régulièrement avant de se stabiliser en fin d'année.

Engagements

La dette externe, pour sa part, évolue plus lentement. Elle s'établit à Rs 98,8 milliards à fin décembre, intégrant les emprunts à court, moyen et long termes, ainsi que les engagements liés aux allocations de Special Drawing Rights du Fonds monétaire international. Son poids dans l'économie reste inchangé, à 13,3 % du PIB, confirmant une exposition extérieure contenue, mais durable.

À ces chiffres s'ajoutent les engagements des Extra Budgetary Units, composés de dettes domestiques et externes, garanties ou non garanties. Une fois intégrée, la dette totale du gouvernement central atteint Rs 598,8 milliards. Les données officielles confirment par ailleurs l'absence d'endettement au niveau des collectivités locales et de la Rodrigues Regional Assembly. Dans les faits, la dette du gouvernement général se confond ainsi avec celle de l'État central.

Les entreprises publiques, de leur côté, affichent un léger repli de leur endettement. À Rs 61,7 milliards, leur dette recule par rapport à juin 2025, même si elle continue de représenter 8,3 % du PIB. Là encore, les engagements se répartissent entre dettes domestiques et externes, garanties ou non garanties par l'État.

À l'échelle du secteur public dans son ensemble, le constat reste lourd. La dette brute, avant ajustement de consolidation, atteint Rs 660,5 milliards, soit près de 89 % du PIB. Après consolidation, elle ressort à Rs 651,3 milliards, correspondant à 87,6 % du PIB, un niveau qui continue d'alimenter le débat sur la trajectoire budgétaire du pays.

La dette nette, en revanche, disparaît progressivement des radars. Publiée une dernière fois en juin 2025 à Rs 563,8 milliards, soit 78,7 % du PIB, elle n'est plus communiquée depuis septembre, à la suite des changements introduits par la Public Finance Act 2025, qui exclut désormais les liquidités et les participations publiques de son calcul. Ces chiffres s'inscrivent dans une économie en croissance modérée. Le PIB est passé de Rs 716,7 milliards en juin à Rs 743,4 milliards à fin décembre.