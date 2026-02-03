Ile Maurice: Vishal Shibchurn arrêté pour menaces de mort

Une violente descente armée survenue le 1er février 2026 à Camp-Gaulettes a semé la panique parmi les habitants du quartier. Six individus armés de sabres et de sabres de type «samurai» auraient débarqué à bord de deux véhicules et agressé des personnes se trouvant sur la voie publique. Parmi eux figurait Vishal Shibchurn, 52 ans, un individu connu des services de police.

Les faits ont été consignés pour Threatening Verbally au poste de police de la localité, avant d'être référés aux enquêteurs du CID de Rose-Belle. Selon une habitante de Cité Cha St-Hilaire, âgée de 36 ans, elle se trouvait devant sa cour en train de surveiller ses enfants lorsque deux véhicules - un 4x4 rouge et une voiture grise - sont arrivés à vive allure en direction d'une maison familiale du quartier.

Les deux véhicules se seraient immobilisés brusquement avant que six hommes armés n'en descendent. La trentenaire affirme avoir reconnu Vishal Shibchurn, ainsi que deux autres individus portant le même patronyme et un dénommé Badoo. Les trois autres hommes lui seraient inconnus, mais elle soutient être en mesure de les identifier.

Les individus auraient commencé à s'en prendre aux personnes présentes sur la route. Pris de panique, les habitants auraient fui dans toutes les directions pour échapper aux assaillants.

La situation aurait pris une tournure encore plus grave lorsque Vishal Shibchurn, tenant un sabre de type samurai dans la main droite, se serait approché de la jeune femme. Il aurait pointé l'arme au niveau de son cou en proférant des menaces explicites : «Taler mo touy twa gro p..., sort la ale, nanye pa pou kapav fer». Terrifiée, la mère de famille affirme avoir craint pour sa vie et celle de ses enfants. Son époux, présent sur les lieux, est cité comme témoin dans cette affaire.

L'enquête a été confiée au CID de Rose-Belle. Le lundi 2 février 2026, Vishal Shibchurn, 52 ans, pompier actuellement sous interdiction et domicilié à Mare-Tabac, a été arrêté. Il est actuellement détenu au centre de détention de Vacoas, sur ordre d'un Assistant Commissaire de police.