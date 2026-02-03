Ile Maurice: «Rang Barse» - Un festival de couleurs et de culture

Le 28 février, le Domaine de Rose-belle sera le théâtre de Rang Barse, un événement tant attendu qui se présente comme le plus grand festival de couleurs, de musique et de danse jamais organisé à Maurice. Les organisateurs ont dévoilé leur ambition de proposer un événement innovant et inclusif, à la hauteur des attentes du public mauricien.

Rang Barse se distingue des festivals traditionnels en offrant une plateforme aux jeunes talents, notamment ceux désireux de découvrir ou de se perfectionner dans l'univers de la musique.

Avec l'intention de combiner les plaisirs de la danse, les jeux de couleurs et la richesse de la musique locale, l'événement se déroulera de midi à 23 heures, offrant ainsi une programmation riche et variée.

Parmi les activités, on retrouvera des performances musicales en live, des sets de DJ et des activités spéciales pour les enfants dès six ans. Ce projet rassemble aussi plusieurs figures incontournables de l'organisation, dont Sachin Kumar, Varun Nankoo, Nishi Singh, Nikkil Shibnauth, Divesh Beekiah et Devina Mungur.

Les billets, fixés à Rs 1 000, donneront droit à des snacks. Ils seront disponibles en ligne, permettant ainsi une large accessibilité. Ce festival met également un accent particulier sur le soutien aux artistes locaux et l'intégration de la culture mauricienne dans toutes ses formes. Le concept Made in Maurice sera omniprésent, avec des performances exclusivement assurées par des artistes locaux, écartant ainsi les interventions d'artistes internationaux.

«Un seul peuple, une seule nation»

Rang Barse souhaite également se démarquer par ses valeurs fortes. Loin des événements traditionnels où l'alcool et la nourriture non végétarienne sont souvent au centre des festivités, les organisateurs ont pris le parti de respecter la diversité des vies en bannissant ces produits. De plus, le festival se veut résolument familial et inclusif, avec une attention particulière portée à l'égalité des genres. En témoignent la présence d'artistes féminines telles que DJ She Devil aux côtés d'artistes masculins comme DJ Shane.

Les organisateurs souhaitent faire de ce festival un symbole de l'unité et de la diversité mauricienne. «Un seul peuple, une seule nation» est le message qu'ils veulent transmettre à travers cet événement où l'énergie collective, la créativité et le respect des valeurs culturelles seront à l'honneur.

Soutenu par des partenaires de choix, tels que Yush Aluminium, Ram Pottery, Women of Wonders. Pro Skin by KB, Sangham Taj, Jetha Tulsidas, Voice Out, Success Life Coaching, la JCI de Quatre-Bornes, Navelli, JS fashion, Top Security et Castrol, l'événement s'annonce comme un moment inoubliable pour les Mauriciens, une véritable célébration de la culture et de la solidarité locale.