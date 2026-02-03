Ile Maurice: Un retraité affirme avoir été escroqué de Rs 400 000 dans une affaire de réparation automobile

Un retraité de Rose-Belle, âgé de 69 ans, a récemment porté plainte après avoir constaté qu'il aurait été victime d'une escroquerie liée à la réparation et à la vente de véhicules. Les faits se seraient déroulés entre février et avril 2025.

Selon le sexagénaire, un individu se présentant comme résidant dans la même région se serait rendu à son domicile en février 2025. Ce dernier lui aurait signalé un prétendu problème d'échappement sur sa voiture, une Kia Picanto et s'en aurait proposé d'effectuer les réparations.

Le retraité aurait ensuite été invité à se rendre avec son véhicule à une station-service située à Union Park. Sur place, l'homme aurait ouvert le capot et affirmé qu'un capteur était défectueux.

Convaincu, le propriétaire lui aurait remis Rs 16 000 pour les réparations, avant que le véhicule ne soit emporté. Deux semaines plus tard, la victime aurait reçu un appel téléphonique l'informant que les freins arrière étaient également endommagés. Une somme additionnelle de Rs 13 500 aurait alors été versée.

Entre février et avril 2025, d'autres pannes présumées auraient été évoquées, notamment au niveau du collecteur (manifold), des disques de frein et d'une plaque électronique. Pour ces réparations alléguées, le retraité affirme avoir déboursé Rs 286 900 supplémentaires.

En avril 2025, le véhicule lui aurait été restitué sans facture ni remise des pièces supposément remplacées. L'individu lui aurait ensuite proposé de vendre la Kia pour acquérir un autre véhicule, une Toyota.

Séduit par l'offre, le retraité aurait versé Rs 83 600 additionnelles pour l'achat du nouveau véhicule. Il lui aurait également été assuré que toutes les démarches administratives, notamment l'assurance et la déclaration (road tax), seraient prises en charge. Toutefois, à ce jour, le retraité affirme toutefois n'avoir jamais pris possession du second véhicule.