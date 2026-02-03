Sénégal: BRVM - Baisse généralisée des indicateurs clés de la Bourse ce mardi 3 février 2026.

3 Février 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 3 février 2026, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une baisse généralisée à l'exception de la capitalisation du marché des obligations.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 1,238 milliard FCFA la veille à 1,107 milliard FCFA ce 3 février 2026.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 18,847 milliards, s'établissant à 14 060,827 milliards FCFA contre 14 079,674 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est restée stationnaire à 11 524,014 milliards FCFA.

Au niveau des indices, on note aussi une baisse. L'indice BRVM Composite a cédé 0,13% à 364,69 points contre 365,18 points la veille. L'indice BRVM 30 est en baisse de 0,43% à 172,71 points contre 173,46 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a régressé de 0,08% à 150,22 points contre 150,34 précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Principal connait une baisse de 0,45% à 235,48 points contre 236,54 points la veille. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation négative de 0,14% à 140,43 points contre 140,62 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 50 415 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 4,69% à 1 785 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 2,71% à 3 795 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 2,62% à 2 155 FCFA) et ERIUM Côte d'Ivoire (plus 2,44% à 2 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d'Ivoire (moins 2,50% à 18 820 FCFA), ETI Togo (moins 4,17% à 23 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (moins 3,34% à 1 590 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,09% à 4 695 FCFA) et Oragroup Togo (moins 2,00% à 2 690 FCFA).

