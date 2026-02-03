Ile Maurice: Agression au couteau - Un homme de 29 ans en soins intensifs

Un homme de 29 ans se trouve dans un état de santé jugé sérieux après avoir été violemment agressé à l'arme blanche dans la nuit de samedi à dimanche, sur la route de Rivière-Noire, à proximité de l'entrée du Tamarina Golf Estate. L'incident a été signalé à la police le lundi 2 février 2026, vers 13 h 44, bien que les faits se soient produits aux alentours de 4 heures du matin, le dimanche 1er février.

La victime circulait à bord d'une voiture particulière, en compagnie de sa petite amie et d'un ami qui conduisait le véhicule, en direction de Cascavelle. Arrivés près de l'entrée du domaine de Tamarina, une autre voiture noire, se serait brusquement immobilisée devant eux.

Afin d'éviter toute confrontation, le conducteur aurait dévié sa trajectoire et parcouru une cinquantaine de mètres vers un champ de cannes, situé en face de l'entrée du domaine, avant d'arrêter le véhicule. C'est à ce moment qu'un individu, assis sur le siège passager avant de l'autre voiture, se serait alors approché. Selon la victime, l'agresseur lui aurait porté un coup de couteau d'environ 30 centimètres dans le dos, juste au-dessus de la taille. Grièvement blessé, le jeune homme aurait perdu beaucoup de sang sur les lieux.

Il a été transporté d'urgence par ambulance vers une clinique privée à Floréal, où il a reçu les premiers soins avant d'être admis en unité de soins intensifs. Malgré la gravité de ses blessures, sa déposition a pu être recueillie. Il affirme être en mesure d'identifier son agresseur. Sa compagne et son ami, présents au moment des faits, sont considérés comme des témoins clés.

Dans le cadre de l'enquête, des images du système de vidéosurveillance Safe City ont été examinées. Des séquences issues de caméras situées à Rivière-Noire ont été marquées aux alentours de 5 h 36 et 5 h 39. Une Hyundai Tucson a notamment été repérée par les caméras. Le véhicule est enregistré au nom d'un habitant du Plaine Wilhems. Entendu par la police, ce dernier a toutefois produit des documents attestant qu'il avait vendu la voiture en 2022 à une habitante de Palma, à Quatre-Bornes.