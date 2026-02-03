Ethiopie: Le Premier ministre Abiy confirme le soutien du gouvernement au retour des personnes déplacées.

3 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le gouvernement fédéral demeure résolu à faciliter le retour des personnes déplacées internes (PDI) dans le nord de l'Éthiopie, a déclaré aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed.

Lors d'une séance de questions à la Chambre des représentants du peuple, il a rappelé que tous les Éthiopiens ont le droit de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence.

« Chaque citoyen est libre de déterminer où il souhaite vivre ; ce droit est garanti par la Constitution », a affirmé le Premier ministre.

Saluant l'Accord de Pretoria, conclu pour mettre fin au conflit au Tigray et qualifié d'« excellente solution », Abiy Ahmed a insisté sur le respect strict de ses dispositions.

Conformément à cet accord, les services essentiels tels que les télécommunications, le transport aérien, les banques, l'électricité et les budgets ont été rétablis dans la région.

Le Premier ministre a critiqué ceux qui exploitent les déplacements de population à des fins politiques, les comparant à des agriculteurs qui sèment volontairement le trouble en attendant leurs récoltes.

« Certains créent des difficultés pour ensuite réclamer de l'aide, prétendant qu'il serait impossible de revenir à la situation d'avant. Ils utilisent la souffrance des déplacés pour servir leurs intérêts », a-t-il dénoncé.

Concernant le différend territorial autour de Wolkait, revendiqué par les communautés amhara et tigréenne, Abiy Ahmed a souligné que cette situation prive les habitants des ressources budgétaires auxquelles ils ont droit et aggrave leurs difficultés.

Il a appelé les « peuples frères » à résoudre pacifiquement leurs divergences.

Le Premier ministre a promis un soutien complet aux populations retournant à Wolkait, à l'image de l'aide apportée dans des zones telles que Tselemet, Raya et Ilubabor.

« Permettons à nos concitoyens de regagner leurs villages, aidons les déplacés à rentrer chez eux et engageons un dialogue politique constructif. Aucune communauté ne doit souffrir à cause de son origine ethnique », a-t-il ajouté.

Abiy Ahmed a également rappelé que le peuple du Tigray aspire à la paix et au développement, et qu'il souhaite sortir de la période de confusion actuelle pour améliorer ses conditions de vie grâce au travail.

Il a invité les habitants du Tigray à se détourner des manoeuvres politiques et à imaginer une Mekele transformée, capable de rivaliser avec des villes comme Jigjiga ou Bahir Dar, voire de devenir une nouvelle Addis-Abeba.

« Chaque ville reçoit un soutien équitable, mais sans idées nouvelles, le progrès restera limité », a-t-il précisé.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de responsabiliser la population du Tigray afin qu'elle devienne actrice de son propre destin. « Si nous restons campés sur nos positions, nous risquons de tout perdre », a-t-il conclu.

