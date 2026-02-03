Ethiopie: Le pays et la Banque européenne d'investissement ont conclu un accord de prêt de 110 millions d'euros pour le développement rural.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont officialisé la conclusion d'un prêt d'un montant de 110 millions d'euros destiné à appuyer la mise en oeuvre du Projet de financement et de développement rural.

Cette initiative a pour objectif d'élargir l'accès aux services financiers au profit des micro-entreprises et des petites entreprises, en vue de favoriser des pratiques agricoles et économiques durables à l'échelle nationale.

Les ressources financières seront acheminées par la Banque de développement d'Éthiopie vers les institutions financières opérant en milieu rural, notamment les institutions de microfinance et les coopératives.

Le projet bénéficie par ailleurs d'un cofinancement en cours du Fonds international de développement agricole (FIDA), comprenant une subvention de 35,1 millions de dollars et un prêt de 4,8 millions de dollars, ainsi que d'un appui complémentaire de l'Union européenne (UE).

Ce soutien de l'UE prend la forme d'une subvention d'assistance technique de 8,5 millions d'euros et d'une autre subvention de 8,26 millions d'euros, mises en oeuvre par le FIDA.

D'après le ministère des Finances, la conclusion de cet accord marque une nouvelle étape dans le renforcement du partenariat durable entre l'Éthiopie et la Banque européenne d'investissement.

L'accord a été signé par le ministre des Finances, Ahmed Shide, et Diederick Zambon, chef de la division du secteur public de la Banque mondiale.