Ethiopie: Les recettes fédérales annuelles désormais fixées à 1 500 milliards de birrs.

Addis-Abeba — Les performances enregistrées en matière de mobilisation des recettes au cours du premier semestre de l'exercice budgétaire ont conduit le gouvernement fédéral à réajuster à la hausse son objectif annuel.

Les recettes perçues sur cette période se sont élevées à 709 milliards de birrs, amenant l'exécutif à relever sa prévision annuelle de 1 200 à 1 500 milliards de birrs, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed lors de son intervention devant la Chambre des représentants du peuple.

Présentant l'évaluation budgétaire de mi-parcours, le Premier ministre a rappelé que l'administration s'était initialement engagée à mobiliser 1 200 milliards de birrs de recettes sur l'ensemble de l'exercice. Toutefois, les résultats obtenus au cours des six premiers mois révèlent une performance nettement supérieure aux attentes.

« En l'espace de six mois, les recettes collectées ont atteint 709 milliards de birrs », a précisé le Premier ministre, soulignant par ailleurs l'accélération récente de la mobilisation fiscale, avec 85 milliards de birrs enregistrés au cours des 25 derniers jours.

Au regard des tendances actuelles, les recettes fiscales devraient s'établir entre 810 et 815 milliards de birrs sur la période restante de l'exercice, ce qui permettrait de dépasser largement l'objectif initial.

« C'est pourquoi nous avons décidé de revoir notre plan, en portant la cible annuelle de 1 200 à 1 500 milliards de birrs », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également indiqué que les recettes cumulées des administrations fédérale et régionales pourraient atteindre 2 500 milliards de birrs, à condition que les États régionaux mobilisent 1 000 milliards de birrs. Un tel niveau porterait les recettes publiques à près de 9 % du produit intérieur brut (PIB).

Selon Abiy Ahmed, cette progression reflète à la fois la dynamique de l'activité économique, l'amélioration de l'efficacité de l'administration fiscale et le renforcement du civisme fiscal, consolidant ainsi les efforts du gouvernement en faveur d'une économie plus autonome et plus résiliente.