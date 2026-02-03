Ethiopie: La production industrielle nationale enregistre une amélioration notable, avec un taux de capacité de 66,3 %.

Addis-Abeba — Le secteur industriel éthiopien connaît une dynamique de redressement et de croissance continue, avec une capacité de production portée à 66,3 %, contre environ 47 à 48 % il y a trois ans, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed.

S'exprimant lors de la 10e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre a présenté les avancées enregistrées grâce au programme « Ethiopia Tamirt » (Fabriqué en Éthiopie), lancé il y a près de trois ans.

Il a rappelé qu'au démarrage du programme, les industries nationales n'utilisaient que moins de la moitié de leur capacité, précisant qu'elles opèrent aujourd'hui à 66,3 %, une progression appelée à se poursuivre.

Le Premier ministre a par ailleurs indiqué que la consommation d'énergie du secteur industriel avait augmenté de 16 % au cours des six derniers mois, traduisant une intensification des activités de production.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un récent recensement national des entreprises, mené afin de mieux cerner la richesse nationale et d'améliorer l'administration fiscale, a recensé 2,6 millions d'entreprises, dont 17 % -- soit environ 413 000 -- actives dans le secteur manufacturier.

Selon le Premier ministre, les réformes mises en œuvre en matière d'accès au financement, d'octroi de terrains et de transfert de technologies ont contribué de manière significative à l'amélioration des performances industrielles.

Il a également réaffirmé la stratégie gouvernementale visant à attirer des investisseurs de référence capables de renforcer substantiellement les capacités d'exportation du pays.

À titre d'exemple, il a cité une entreprise vietnamienne spécialisée dans la fabrication de panneaux solaires, qui a réalisé des exportations d'une valeur de 66 millions de dollars en seulement six mois, soulignant que ses performances dépassent celles de nombreuses autres entreprises.

Cinq investisseurs de référence opérant dans la fabrication de cellules solaires ont par ailleurs été recrutés. Certains ont déjà entamé leurs activités, tandis que l'ensemble devrait être pleinement opérationnel l'année prochaine.

« À elles seules, les exportations de produits liés à l'énergie solaire devraient générer 900 millions de dollars l'année prochaine », a précisé le Premier ministre.

Il a ajouté que les exportations industrielles ont doublé au cours des deux dernières années et que, grâce à l'initiative Ethiopia Tamirt, l'Éthiopie a réalisé des avancées majeures en matière de substitution des importations, réduisant une facture en devises estimée auparavant à 3,4 milliards de dollars.

Enfin, le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que, dès l'année prochaine, le pays enregistrera pour la première fois des investissements industriels se chiffrant en milliards de dollars, ajoutant que, hors effets de la substitution des importations, la croissance industrielle de cette année devrait être deux fois supérieure à celle de l'an dernier.