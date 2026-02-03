Soudan: Le conseiller du CST pour les organisations et l'action humanitaire reçoit un appel téléphonique du SG adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires

Le conseiller du Conseil de souveraineté pour les organisations et l'action humanitaire, le lieutenant-général Al-Sadiq Ismail, a reçu un appel téléphonique du secrétaire général adjoint des Nations unies pour les affaires humanitaires, Tom Fletcher, afin d'évaluer et de s'informer sur la situation humanitaire dans le pays.

Au cours de l'entretien, le conseiller du Conseil de souveraineté pour les organisations et l'action humanitaire a réaffirmé la position du gouvernement soudanais concernant les points de passage, y compris le poste-frontière d'Adré, ainsi que les aéroports et les ports maritimes. Il a également exprimé sa reconnaissance pour le rôle joué par le Royaume d'Arabie saoudite, l'Égypte et les États-Unis d'Amérique, ainsi que pour leurs efforts visant à soutenir le peuple soudanais et à mettre fin à ses souffrances.

Il a appelé la communauté internationale à renforcer son soutien et son assistance au Soudan afin de faciliter la transition vers la phase de relèvement et de développement.

Il a enfin souligné la poursuite de la coopération et de la coordination entre le gouvernement soudanais et les Nations unies à travers la coordinatrice résidente dans le pays.