Soudan: Secteur de la gouvernance et de l'administration du conseil des ministres tient sa première réunion à Khartoum

Le secteur de la gouvernance et de l'administration du Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa première réunion à Khartoum, sous la présidence de la ministre des Affaires du Conseil des ministres, Dr. Limiya Abdelgafar, dans le cadre de l'activation des mécanismes de travail des secteurs ministériels.

La réunion a examiné une proposition sur la méthodologie de travail des secteurs et de leurs comités techniques, visant à élargir la concertation dans la préparation et l'examen des dossiers soumis au Conseil des ministres, et à renforcer l'élaboration de politiques et de plans unifiés fondés sur des bases scientifiques et objectives.

Les participants ont également discuté d'un rapport présenté par le ministre de l'Intérieur, le général de police Babakr Samra, sur les efforts de lutte contre la contrebande et les stupéfiants.

Le rapport a souligné l'impact direct de la contrebande sur l'économie nationale et la nécessité de renforcer les mesures de contrôle, d'utiliser des technologies modernes et de développer les capacités aux frontières, aéroports et ports.

Concernant la lutte contre la drogue, la réunion a insisté sur l'importance de la sensibilisation communautaire, de la création de centres de traitement et de réinsertion, ainsi que du renforcement de la coopération régionale et internationale, y compris la mise à disposition d'unités cynophiles spécialisées.