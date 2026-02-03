Soudan: Le Wali de Kassala rencontre le directeur de l'UNESCO

Le Wali par intérim de l'État de Kassala, Gen.Al-Sadiq Mohamed Al-Azraq, a reçu ce lundi, dans son bureau au Secrétariat du gouvernement, le directeur du bureau de l'Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Ahmed Junaid Surosh.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation et de l'Orientation, du directeur du secteur de l'Orientation, ainsi que du directeur de l'Autorité de la radio et de la télévision de Kassala.

Les discussions ont porté sur les activités et programmes de l'UNESCO mis en oeuvre dans l'État au cours de la période précédente, ainsi que sur les programmes en cours dans les secteurs de l'éducation, de la culture, des médias et du patrimoine culturel immatériel.

L'entretien a également abordé la vision commune entre l'État de Kassala et l'UNESCO, notamment en ce qui concerne le soutien au secteur des médias à travers l'Autorité de la radio et de la télévision de Kassala, en vue de lutter contre les discours de haine et de renforcer la coexistence pacifique et la paix sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le wali a souhaité la bienvenue à la délégation de l'UNESCO, soulignant l'importance des programmes de l'organisation en appui aux secteurs vitaux, en raison de leur lien étroit avec la société.

Il a réaffirmé le soutien et l'encouragement du gouvernement de l'État aux projets de l'UNESCO et son engagement à poursuivre leur mise en oeuvre, en particulier dans les domaines de l'enseignement technique ainsi que dans les secteurs de l'éducation technique et des médias.