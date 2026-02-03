Afrique: Le continent, première victime des coupes budgétaires de l'aide publique au développement de la France

3 Février 2026
Radio France Internationale

Le nouveau budget de la France a été adopté lundi 2 février à l'Assemblée nationale. Pas par un vote mais par l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement Lecornu, qui s'était pourtant engagé à ne pas l'utiliser. Une nouvelle baisse de l'aide publique au développement a été décidée: au total, 3,5 milliards d'euros seront alloués, ce qui représente une coupe de 800 millions d'euros par rapport à 2025. L'enveloppe dédiée au financement de projets en Afrique se retrouve directement affectée.

En 2026, il y aura près de 800 millions d'euros de coupe dans l'enveloppe de l'aide publique au développement (APD). Concrètement, cela signifie que moins de projets seront financés. Même si l'Agence Française de développement assure s'être adapté à cette baisse, elle a dû revoir ses priorités quant à ses dons et ses prêts.

L'année dernière déjà, en 2025, le gouvernement avait sabré un tiers de l'enveloppe de l'aide publique au développement, soit presque deux milliards d'euros. L'enveloppe destinée au financement de projets en Afrique avait été sabrée d'un tiers, c'est à dire quatre milliards d'euros l'année dernière contre 6 milliards en 2024.

Des ONG présentes en Afrique vont voir leurs dons rabotés

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cela devrait se poursuivre, estime Fabrice Ferrier, directeur de Focus 2030 association qui accompagne les acteurs de la solidarité internationale : « La partie "dons" de l'AFD va être particulièrement rabotée, notamment le soutien aux organisations multilatérales, qu'il s'agisse des entités onusiennes ou encore tout particulièrement de la réponse aux crises humanitaires. Et enfin, en matière de santé, Gavi, l'Alliance du Vaccin, par exemple, ou encore le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et cela va affecter tout particulièrement le continent africain et l'Afrique subsaharienne, pour être plus précis ».

La logique d'investissement semble primer sur l'aide au développement. Et elle mène vers les pays les plus à même de rembourser - ceux qui offrent aux acteurs privés le plus d'opportunités. L'année dernière, l'AFD a notamment investi dans des projets au Maroc et en Afrique du Sud.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.