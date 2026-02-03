Ouganda: Des responsables catholiques appellent à la libération d'un prêtre maintenu en détention

3 Février 2026
Radio France Internationale

En Ouganda, le sort d'un prêtre catholique détenu depuis deux mois inquiète jusqu'aux Églises à l'étranger. Un réseau panafricain de responsables et d'intellectuels catholiques a publié samedi 31 janvier un communiqué demandant la libération « immédiate », et estime que cette affaire s'inscrit dans un climat de restrictions visant la société civile.

Le père Deusdedit Ssekabira a été enlevé début décembre, détenu au secret plusieurs semaines, puis présenté à la justice. D'abord soupçonné « d'activités subversives », il est désormais poursuivi pour blanchiment d'argent. Ses proches pointent surtout les conditions de son arrestation.

Selon la défense, le père Deusdedit Ssekabira a été emmené de son lieu de travail par une trentaine d'hommes en tenue militaire, puis il est resté 21 jours sans contact avec ses proches et sans accès à ses avocats.

Au tribunal, il est désormais poursuivi pour blanchiment d'argent : il est accusé d'avoir fait transiter environ 500 millions de shillings, issus de sources illégales, entre 2023 et 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une détention politique ?

Pourquoi ce revirement ? Son avocat Alexander Lule y voit une dimension politique : « D'abord, le président Yoweri Kaguta Museveni est sorti de sa réserve en disant : "Je ne libère pas le père Ssekabira, car j'ai des informations selon lesquelles il est en lien avec Kyagulanyi". Kyagulanyi, c'est Bobi Wine, le principal opposant. Même si ce n'est pas une infraction en soi, il nous dit n'avoir absolument rien à voir avec Kyagulanyi. »

Pour son avocat, le père Deusdedit Ssekabira est profondément marqué depuis cette épreuve. « On l'a maintenu dans le noir. Il avait perdu la notion des jours et du temps : il ne savait même plus si c'était le matin ou le soir, poursuit-il. Quand on le voit, physiquement, il va bien. Mais psychologiquement, il porte cette souffrance : il dit avoir été torturé. Et quand on lui parle, au bout d'une ou deux minutes, il s'effondre. Il me dit : "Maître, je suis en train de mourir. Je ne devrais pas être ici. Tout ça, ce sont des accusations, c'est faux." Vous voyez, c'est un homme brisé. »

Une audience est prévue le 10 février pour examiner une éventuelle remise en liberté provisoire.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.