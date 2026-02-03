Sénégal: 120 artistes appellent à sanctionner Israël en raison de la guerre à Gaza

3 Février 2026
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, 120 artistes, écrivains et acteurs culturels sénégalais ou vivant au Sénégal signent un appel au président Bassirou Diomaye à sanctionner Israël pour la guerre à Gaza.

Parmi les signataires de cet appel, figurent les cinéastes primés Mati Diop et Alain Gomis, la commissaire de la dernière biennale d'art contemporain à Dakar, Salimata Diop, ou encore la danseuse et chorégraphe fondatrice de l'école des Sables, Germaine Acogny, et l'écrivaine Ken Bugul...

Ces 120 artistes sénégalais ou vivant au Sénégal se disent submergés par « l'indignation (...) face à l'horreur qui continue à se dérouler à Gaza ».

Prendre des « mesures concrètes et urgentes »

Ces acteurs culturels appellent le président Bassirou Diomaye Faye à agir, à prendre des « mesures concrètes et urgentes » en tant que membre du Groupe de la Haye, ce bloc mondial d'États formé il y a un an pour coordonner son action diplomatique et juridique face à Israël.

Mettre fin aux relations diplomatiques et économiques avec Israël, mais aussi empêcher les transferts de matériel militaire vers Israël via les eaux territoriales et les ports du Sénégal sont quelques-unes des six mesures proposés par les signataires de cette lettre.

Les signataires appellent le Sénégal à encourager d'autres pays africains à adhérer à ce groupe de la Haye pour dire « non à l'injustice et à l'oppression » et « sauver le droit international » face à l'innommable qui se déroule à Gaza.

