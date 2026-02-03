Togo: Un nouvel acteur textile s'installe avec 1.500 emplois annoncés

3 Février 2026
Togonews (Lomé)

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) poursuit sa montée en puissance. Selon L'Economiste paru mardi, les activités de Togo Apparels Source (TAS) ont été officiellement lancées sur le site industriel situé à Adétikopé (30 km de Lomé).

Spécialisée dans le textile et l'habillement, TAS s'installe ainsi au coeur de la Plateforme industrielle, confirmant l'intérêt croissant des investisseurs pour cette zone stratégique. L'arrivée de cette entreprise s'inscrit dans la dynamique de diversification industrielle engagée par les autorités togolaises, avec un accent particulier sur la transformation locale.

D'après les informations rapportées par L'Economiste, cette implantation illustre aussi l'attractivité grandissante de la PIA auprès des opérateurs du secteur textile, notamment les investisseurs indiens, de plus en plus présents dans l'écosystème industriel togolais.

À terme, Togo Apparels Source prévoit la création d'environ 1.500 emplois directs, un apport significatif pour l'emploi local et le développement des compétences dans la filière textile. Cette nouvelle unité devrait également contribuer à renforcer la chaîne de valeur industrielle du pays, en soutenant les ambitions du Togo en matière d'industrialisation et d'exportations manufacturières.

