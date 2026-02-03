Cote d'Ivoire: Football - Le trophée de la Coupe du monde fait escale à Abidjan

Abidjan vit, depuis ce mardi 3 février 2026, une page exceptionnelle de son histoire sportive avec l'arrivée du trophée de la FIFA Coupe du monde sur les bords de la lagune Ébrié. Cette escale s'inscrit dans le cadre de la tournée mondiale officielle organisée par Coca-Cola, en prélude à la Coupe du monde 2026 qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

C'est sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët que le prestigieux trophée, symbole ultime de la suprématie footballistique mondiale, a été officiellement accueilli. Il a été dévoilé par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas METCH, en présence du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, aux côtés des représentants de Coca-Cola, partenaire historique de la FIFA.

L'arrivée de ce trophée à Abidjan constitue un événement majeur, tant sur le plan sportif que symbolique. Elle traduit la place grandissante de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier du football international et renforce le lien passionnel qui unit le peuple ivoirien au ballon rond. À travers cette tournée, l'objectif est de rapprocher le trophée des populations, notamment des jeunes et des sportifs, et de nourrir les rêves de grandeur et d'excellence.

Pour les autorités sportives ivoiriennes, cette escale est également un moment d'inspiration et de mobilisation autour de la sélection nationale. Qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026, les Éléphants de Côte d'Ivoire connaissent désormais leurs adversaires pour la phase de groupes. Ils croiseront le fer avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao, dans un groupe relevé qui promet des confrontations intenses.

La présence du trophée de la Coupe du monde à Abidjan vient ainsi raviver l'espoir et la ferveur des supporters ivoiriens, tout en rappelant que le rêve mondialiste est à portée de main. Plus qu'une simple exposition, cette étape est une invitation à croire, à se surpasser et à porter haut les couleurs nationales sur la scène mondiale.