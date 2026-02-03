Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé (Se-Ccesp) et l'Agence allemande de coopération internationale (Giz) renforcent les capacités des responsables de Petites et moyennes entreprises (Pme) à soumissionner et à exécuter les marchés publics.

Cette initiative se déroulera au cours d'une session de formation prévue le 5 février 2026, au Noom Hôtel, à Abidjan-Plateau, et sera dédiée à l'accès de cette catégorie d'opérateurs économiques à la commande publique.

Selon Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutive du Ccesp, cette formation intervient « dans un contexte de réformes économiques soutenues et de transformation structurelle de l'économie ivoirienne, où la participation accrue des Pme à la commande publique demeure un enjeu stratégique majeur ». Toutefois, malgré les avancées enregistrées ces dernières années, l'accès effectif des Pme aux marchés publics reste une attente forte du secteur privé, en raison notamment d'une maîtrise insuffisante des cadres réglementaires et des procédures en constante évolution, fait-elle noter.

Cette initiative, portée par la Giz et le Ccesp en collaboration avec la Direction générale des marchés publics (Dgmap), vise ainsi une meilleure inclusion économique des Pme. Cela d'autant plus que l'amélioration du climat des affaires figure au coeur de la vision du gouvernement ivoirien, telle que déclinée dans les quatre (4) Plans nationaux de développement successifs (2012-2015, 2016-2020, 2021-2025 et 2026-2030, en cours d'élaboration). Cette vision gouvernementale repose sur un secteur privé fort, compétitif et créateur d'emplois, soutenu par un environnement juridique et institutionnel plus favorable.

L'atelier vise à permettre aux Pme de mieux comprendre et d'exploiter les opportunités offertes par la commande publique. De manière spécifique, les participants seront outillés sur la notion de marché public, les nouvelles dispositions du Code des marchés publics, ainsi que les modalités de fonctionnement du Système intégré de gestion des opérations de marchés publics (Sigomap).

Les acteurs du privé formés par ceux du public

Il est à noter que cette activité s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du Projet de réforme économique et d'investissements (ProREI), mis en oeuvre par la Giz avec l'appui financier du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (Bmz). Cette composante est axée sur le renforcement du dialogue public-privé et l'amélioration de l'accès des Tpme aux services d'appui-conseil et de financement.

Sont attendus des représentants d'entreprises membres d'associations et d'organisations professionnelles (Aop) ayant fait l'objet d'un diagnostic réalisé dans le cadre de la collaboration entre le Ccesp et la Giz. Il s'agit notamment du Syndicat des stylistes-modélistes, de l'Association des bijoutiers, de la Confédération des Pme et Pmi du Btp, ainsi que du Gebat.

Une attention particulière sera accordée à la participation des femmes entrepreneures, avec un objectif de 30 % de participantes, traduisant l'engagement du projet en faveur de l'inclusion et de l'égalité de genre.

Seront également présents des représentants des principales administrations publiques, dont la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, et la Direction générale des Pme et de l'Artisanat, ainsi que les faîtières du secteur privé, les chambres consulaires et les institutions financières.