Cote d'Ivoire: Filière coton/Projet Resco - Une délégation de l'AFD en mission de terrain à Korhogo et Bouaké

Au terme de cette mission, le coordonnateur du projet Resco plaide pour une phase 2.

Le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire (Resco), qui bénéficie d'un financement de l'Agence française de développement (Afd), est entré dans sa dernière phase d'exécution sur le terrain au cours de l'année 2026.

Aussi, afin de s'enquérir de l'exécution effective des différents projets inscrits dans le programme du projet Resco, une importante délégation de l'Agence française de développement (Afd), conduite par Thierry Duplan, responsable de l'équipe projet au sein de ladite agence, a effectué une mission de terrain du 20 au 22 janvier 2026 à Korhogo et à Bouaké.

Dans la capitale de la région du Poro, la délégation de l'Afd a rendu visite à une organisation de femmes. Par la suite, elle a visité les travaux de reprofilage lourd de l'itinéraire Nénékri-Méyériguévogo, sur l'axe routier Korhogo-Boundiali. La mission s'est achevée par une rencontre avec les membres du comité villageois de lutte (Cvl) anti-glossine, dans le village de Kakologo.

À Bouaké, Thierry Duplan et sa délégation, sous la conduite du directeur exécutif et coordonnateur du projet Resco, Jean-Baptiste Siontiamma Silué, et en présence des représentants du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, ainsi que du ministère de l'Économie et des Finances, se sont rendus au centre de classement du coton de Côte d'Ivoire.

Cette visite a permis à l'ensemble des partenaires de mieux comprendre l'évolution de la recherche liée aux essais, de découvrir certaines variétés de coton et leurs caractéristiques, et d'apprécier les équipements de classement du coton de pointe offerts par l'Afd. La visite de terrain s'est poursuivie sur le chantier de construction des bâtiments du laboratoire.

Après Korhogo et Bouaké, la délégation de l'Afd s'est rendue à Abidjan, où s'est tenue, le vendredi 29 janvier 2026, une rencontre de synthèse. Si le responsable de l'équipe projet à l'Afd s'est réjoui de la bonne exécution globale des projets, il a toutefois relevé que certains ont accusé du retard. « On peut notamment évoquer l'usine de délintage qui doit être construite à Korhogo, dont le chantier va démarrer cette année », a-t-il révélé. Par conséquent, il a reconnu que le projet connaîtra une prolongation d'un ou deux ans afin de parvenir à son achèvement.

Pour sa part, Jean-Baptiste Siontiamma Silué s'est félicité du fait que le projet ait atteint un nombre appréciable d'indicateurs. « Nous arrivons vers la fin. Nous avons des résultats intéressants. Nous pensons qu'il serait indiqué de lancer une phase 2, qui permettra de renforcer les acquis obtenus », a-t-il plaidé.