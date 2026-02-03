Cote d'Ivoire: Tabou - Sensibilisation des populations aux risques électriques et à la promotion de l'efficacité énergétique

Les habitants des quartiers Sécréke Village, Aéroport, Résidentiel, Kablaké, Port-Bouët, Cité Baney et Ipodioké, à Tabou, ont bénéficié d'une vaste campagne de sensibilisation portant sur les infections sexuellement transmissibles (Ist), le Vih/Sida, les risques électriques, la promotion de l'efficacité énergétique, les violences basées sur le genre (Vbg) ainsi que les risques routiers.

Cette initiative, organisée le jeudi 29 janvier 2026, a été conduite par l'Organisation non gouvernementale Interafricaine pour la Promotion de la Santé et des Droits Humains (Ipsdh). À cette occasion, Gohi A. s'est exprimé sur la nécessité d'adopter des comportements responsables aux abords des chantiers.

Le responsable Hygiène, sécurité et environnement (Hse) de l'entreprise Rmt, Ipohi Paul, a présenté un bilan à mi parcours jugé globalement satisfaisant des travaux d'extension et de renforcement du réseau de distribution électrique actuellement en cours dans la ville.

Il a salué l'excellente collaboration des populations riveraines et les a exhortées à poursuivre leurs efforts en respectant strictement les consignes de sécurité affichées dans les zones de travaux, afin de prévenir tout risque d'électrocution ou d'accident.

S'agissant de l'état d'avancement des chantiers, le responsable Hse a indiqué que 80 % des 800 poteaux électriques prévus ont déjà été implantés, tandis que les opérations de tirage des câbles se poursuivent. Il a également précisé que les bâtiments destinés à accueillir les transformateurs sont entièrement achevés, en attendant la livraison des équipements nécessaires à leur installation.

M. Gohi a par ailleurs exprimé sa reconnaissance aux autorités municipales pour l'ouverture et l'entretien des voies d'accès dans les zones difficiles, des actions qui ont contribué à accélérer sensiblement la progression des travaux. Il les a encouragées à maintenir cet accompagnement.

Les messages délivrés au cours de cette campagne ont également mis l'accent sur la prévention des Ist et du Vih/Sida, la sécurité routière, la réduction des risques électriques, la promotion de l'efficacité énergétique ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre et le harcèlement sexuel.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du lot 7 du projet d'extension et de renforcement des réseaux de distribution électrique, financé par la Banque mondiale et mis en oeuvre dans vingt localités de Côte d'Ivoire.