Afrique: Tournée du trophée de la Coupe du monde - Abidjan au coeur du rêve planétaire

Abidjan a accueilli, ce mardi 3 février 2026, le trophée original de la Coupe du monde de la Fifa, dans le cadre de la tournée internationale officielle initiée par Coca-Cola, partenaire historique du football mondial. Cette escale intervient à quelques mois de la phase finale du Mondial 2026, co-organisé par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

Il est 9 heures. Sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët, l'arrivée du prestigieux trophée doré a suscité un engouement certain, symbolisant l'universalité et la ferveur populaire qui entourent la compétition la plus suivie au monde. Une cérémonie officielle, empreinte de solennité, a marqué cet instant.

Le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, le président de la Fédération ivoirienne de football (Fif), Yacine Idriss Diallo, ainsi que l'ancien international français Marcel Desailly ont procédé à la présentation du trophée, en présence des représentants de Coca-Cola. Cette étape ivoirienne s'inscrit dans une dynamique de rapprochement de l'événement mondial des passionnés du football.

Pour les responsables sportifs, la présence du trophée à Abidjan constitue « un puissant vecteur d'inspiration », notamment pour la jeunesse, invitée à croire en ses ambitions et à viser l'excellence.

Objet mythique, le trophée de la Coupe du monde incarne des décennies de performances, de sacrifices et d'émotions gravées dans la mémoire collective. Son passage en Côte d'Ivoire confirme l'ancrage du pays dans le paysage du football international, dans un contexte sportif favorable marqué par la qualification des Éléphants pour le Mondial 2026, où ils affronteront l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao en phase de groupes.

Après un passage à la Présidence de la République, le trophée sera exposé au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, point d'orgue de cette escale, où un grand show est annoncé avec la participation d'artistes ivoiriens de renom, dont Didi B, Serge Beynaud et bien d'autres, mêlant spectacle, culture et célébration du football.