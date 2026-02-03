Cote d'Ivoire: Promotion des droits des enfants/'Hymne des enfants rois' - Grand-Bassam mobilise l'Unicef, Josey et Lokua Kanza

Initiative portée conjointement par l'Unicef et la mairie de Grand-Bassam, l'"Hymne des enfants rois" n'est pas simplement un projet musical, mais une véritable prise de responsabilité, car il s'agit de promouvoir les droits des enfants.

Aussi, le choix des talents mobilisés sur ce projet montre à quel point les initiateurs veulent en assurer un succès éclatant : la chanteuse Josey posera la voix sur cette chanson, Lokua Kanza en assurera la direction artistique et l'ex-international, Serey Dié, quant à lui, il apporte son soutien.

Le projet a été officiellement lancé, le 2 février 2026, à la mairie de Grand-Bassam, en présence de Josey, du maire Jean-Louis Moulot, du Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, des autorités administratives, religieuses et coutumières de la ville et des représentants des différentes communautés résidentes.

Il a été formalisé par un accord sur lequel Jean-Louis Moulot, Jean-François Basse et Josey ont posé leur signature. « Cette initiative est le symbole d'un engagement collectif, celui d'agir résolument en faveur du bien-être des enfants et d'offrir au monde davantage de douceur et d'humanisme », a déclaré Jean-Louis Moulot.

En effet, comme il a argué, il n'est rien de plus précieux que le regard d'un enfant qui se sent aimé et protégé. « Cette étincelle fragile et lumineuse porte tous nos espoirs pour l'avenir », a-t-il dit.

A Grand-Bassam, cette étincelle devient donc paroles et mélodies. Le projet est placé sous le sceau de la célébration des acquis en faveur des droits de l'enfant. Pour Jean-François Basse, c'est une nouvelle page de l'engagement de l'Unicef en faveur des enfants de Côte d'Ivoire qui s'ouvre avec ce projet, convaincu de la nécessité d'une mobilisation collective afin de toucher les coeurs et d'influencer les comportements.

« La signature de ce mémorandum d'accord ne constitue pas simplement un acte administratif, mais elle incarne une vision partagée : élargir le cercle des champions de l'enfance et unir les forces institutionnelles, culturelles et artistiques au service d'une cause universelle », s'est-il félicité.

Pour lui, la chanson qui naîtra de ce partenariat ne sera pas seulement une oeuvre musicale, « elle deviendra un instrument de sensibilisation, un appel vibrant pour rappeler que l'enfant doit être placé au coeur du développement durable, de la cohésion sociale et de l'avenir de notre nation ».

L'intégralité des revenus de l'oeuvre sera reversée aux programmes de protection de l'enfance.