Congo-Brazzaville: OFC - La fédération de Brazzaville restitue les conclusions du 6e congrès ordinaire du PCT

La présidente fédérale de l'Organisation des femmes du Congo (OFC) de Brazzaville, Charlotte Opimbat, a restitué, le 1er février au Palais des congrès, les conclusions du 6e congrès ordinaire du Parti congolais du travail (PCT), tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier dernier.

De la restitution faite par le nouveau membre du bureau politique du PCT, Charlotte Opimbat, il ressort que plusieurs femmes ont été élevées à des degrés divers. Il s'agit notamment du Comité central, du secrétariat permanent, du Bureau politique, des commissions permanentes ainsi que de la Commission nationale de contrôle et d'évaluation.

Au sujet des décisions, le congrès a adopté, entre autres, les différents documents fondamentaux issus des assises fédérales. Il a également élevé le président Denis Sassou N'Guesso à la dignité de « Très grand camarade » et le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, au rang de « Grand camarade ». Les congressistes ont réélu, en effet, le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso comme président du parti et président du Comité central. Ils ont, par ailleurs, renouvelé leur confiance à Pierre Moussa en qualité de secrétaire général du parti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'agissant de l'élection présidentielle du 15 mars, après des appels à candidature lancés par les seize fédérations du parti, le congrès a investi, a rappelé Charlotte Opimbat, le président Denis Sassou N'Guesso comme candidat naturel. « La fédération OFC de Brazzaville se réjouit de l'élévation de plusieurs camarades à divers niveaux au cours du congrès. Cette marque de confiance du parti est la résultante de l'impulsion conduite par la camarade membre du Bureau politique, présidente nationale de l'OFC, Inès Nefer Bertille Mvoumbo Yalo Ingani. Nous en sommes très fières. Aussi, nous profitons de cette tribune pour lui rendre un hommage mérité », a déclaré la présidente du secrétariat exécutif fédéral de l'OFC-Brazzaville.

Une cotisation spéciale pour soutenir la candidature de Denis Sassou N'Guesso

Selon elle, ces résultats rappellent la nécessité d'accélérer le travail tout en maintenant le cap. C'est ainsi que Charlotte Opimbat a interpellé les femmes du PCT pour qu'elles fassent encore plus lors des prochaines batailles qui pointent à l'horizon. « Car nous devons travailler, ensemble, dans la discipline, la cohésion et l'unité, pour plus de résultats significatifs. Maintenant que nous avons investi notre candidat à la présidentielle, que le calendrier est connu, à savoir la campagne électorale débute le 28 février et le vote général a lieu le 15 mars 2026, nous devons nous mettre en ordre de bataille, dans les comités, sections, cellules de notre fédération pendant la campagne électorale et pendant toutes les opérations électorales afin de faire élire notre champion dès le premier tour », a-t-elle rappelé.

En attendant les directives de la direction politique nationale du parti pour commencer le travail, Charlotte Opimbat a appelé à une forte mobilisation des femmes, à la disponibilité, à la vigilance dans les quartiers pour lutter contre toutes les manoeuvres de désinformation, de manipulation et d'intoxication. « Car nous voulons d'une élection qui se déroule dans la paix et la cohésion nationale. Préparons nos troupes à rester en éveil durant toute cette période intense qui s'annonce, pour une élection apaisée », a-t-elle conclu.

La secrétaire nationale à l'organisation et à la mobilisation de l'OFC, Chantal Nkodia, quant à elle, a informé les fédérations de l'OFC de tous les départements du pays de l'institution d'une cotisation spéciale pour le soutien à la candidature du président Denis Sassou N'Guesso. Cette cotisation qui a commencé le 1er février devra s'achever le 10 du même mois . « Le président de notre parti est le candidat des femmes. Il a porté leur promotion et renforcé leur place dans la gouvernance nationale. Le soutenir aujourd'hui, c'est défendre nos acquis et affirmer notre engagement politique. Notre contribution est un acte militant fort, un geste de loyauté politique et un témoignage concret de l'engagement indéfectible des femmes à la vision du président de la République à l'organisation de notre pays », a-t-elle déclaré.

Notons que cette rencontre a été marquée par la projection des extraits des discours du président du Comité central du PCT, de la présidente nationale de l'OFC aux congressistes, ainsi que celui de clôture du secrétaire général.