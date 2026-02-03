Sénégal: Congo-Sénégal - Denis Sassou N'Guesso et Bassirou Diomaye Faye renforcent l'axe Brazzaville-Dakar

En visite officielle à Brazzaville, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu le 2 février par son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso. Les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale, les enjeux sécuritaires africains et les grandes échéances diplomatiques du continent.

Arrivé en fin d'après-midi du lundi, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a été reçu au Palais du peuple par le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. Les échanges se sont tenus dans la salle des ambassadeurs, cadre solennel choisi pour aborder les grandes questions de coopération bilatérale et multilatérale.

Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont passé en revue les principaux domaines de coopération susceptibles d'être renforcés. Il s'agit notamment de l'agriculture, de l'énergie, de la culture, de l'éducation, des hydrocarbures, ainsi que d'autres secteurs stratégiques appelés à faire l'objet d'accords lors de cette visite officielle du président sénégalais en terre congolaise.

Les questions sécuritaires sur le continent africain ont également occupé une place importante dans les discussions. Denis Sassou N'Guesso et Bassirou Diomaye Faye ont évoqué les zones de tension, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo et au Soudan, ainsi que les enjeux qui seront au coeur du 39e sommet de l'Union africaine prévu ce mois de février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Par ailleurs, les échanges ont permis d'aborder l'actualité diplomatique africaine, notamment la candidature de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies, une candidature susceptible de bénéficier du soutien des États africains.

À l'issue de cet entretien en tête-à-tête, le président Denis Sassou N'Guesso a offert un dîner officiel à son homologue sénégalais, en signe de bienvenue et de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Congo et le Sénégal.